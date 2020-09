Torsdag kan stjerneskuddet overgå disse legendene

Torsdag fra kl. 20.30: Se Tyskland-Spania på TV 2 Sport 1 og Sumo.

– Om EM ble spilt i morgen, ville dette vært troppen, sa Spanias landslagssjef Luis Enrique offensivt etter at uttaket ble offentliggjort, ifølge Marca.

Utvalgte landskamper på TV 2s kanaler Torsdag:

Tyskland-Spania

Finland-Wales

Ukraina-Sveits

Fredag:

Norge-Østerrike

Italia-Bosnia

Nederland-Polen

Lørdag:

Island-England

Sverige-Frankrike

Danmark-Belgia

Portugal-Kroatia



Hele sju spillere i den nåværende troppen står uten offisielle landskamper for Spania. Det kunne vært åtte, hadde det ikke vært for at Wolverhampton-profilen Adama Traoré testet positivt for koronaviruset. Store stjerner som Jordi Alba, Saúl Ñiguez, Álvaro Morata og Isco er ute.

Barcelona-juvel med

Et av navnene som stikker seg ut, er 17 år gamle Ansu Fati. Barcelona-juvelen, født i Guinea-Bissau, fikk spansk statsborgerskap i fjor. Kantspilleren spilte bare to U21-kamper før landslagssjefen valgte å flytte ham opp til de store gutta.

– Veldig enkelt. Jeg kjenner godt til ham, og mener han har nivået til å være med oss. Han kommer til å bli veldig viktig, sa Luis Enrique, samtidig som han trakk frem Fatis imponerende målsnitt.

For et drøyt år siden scoret han sitt første mål for Barcelona. 16 år og 304 dager gammel gjorde det ham til klubbens yngste målscorer gjennom tidene. Han endte opp med sju mål på 1027 spilte minutter i La Liga i sesongen som var. Det gir et mål per 147. minutt. Snittet er betraktelig bedre enn Antoine Griezmanns (hvert 285. minutt), og litt svakere enn Luis Suárez' (hvert 125. minutt).

Skulle Luis Enrique kaste ham til ulvene i Nations League-oppgjøret mot Tyskland, vil 17-åringen bli yngre målscorer enn noen av Spanias største spisslegender, ifølge Transfermarkt. Fernando Torres hadde akkurat fylt 20 da han scoret sitt første landslagsmål, mens Raúl var 19 og et halvt år.

– Han har jo vist for Barcelona at han kan prege kamper på det nivået. Man vet jo aldri, men sannsynligvis kommer han ikke til å være den Luis Enrique satser alt på, spår TV 2s ekspert Mina Finstad Berg.

– Ansu Fati er ekstremt ung, og skal fortsatt utvikle seg ganske mye. Men det han har vist de gangene han har fått sjansen, har vært veldig lovende. Han har et vanvittig stort potensial. Men det skal klaffe i utviklingen videre, understreker hun.

En annen spiller TV 2s ekspert synes er spennende å se i Spania-troppen, er Oscar Rodríguez. Den offensive midtbanespilleren var på utlån fra Real Madrid til Leganés forrige sesong, men er nå solgt til Sevilla.

Oscar Rodríguez (til venstre) kan få landslagsdebuten torsdag. Foto: Pierre-philippe Marcou

– Han klarte nesten egenhendig å redde Leganés, og er en veldig, veldig kul spiller, sier Finstad Berg.

Andre spillere i troppen uten landskamper er Sergio Reguilón, Eric García, Mikel Merino og Ferrán Torres.

– Generasjonen av spanske spillere som vant alt er på vei ut. Det trengs òg, for de er nødt til å få det generasjonsskiftet, mener Finstad Berg.

Spår lysende fremtid for Tyskland

Tyskland-troppen er på sin side preget av at Joachim Löw har gitt dem som spilte mest for Bayern München i Champions League-innspurten en hvil. Niklas Süle og Leroy Sané er de eneste Bayern-spillerne som er med. En som kan få debuten mot Spania, er Atalanta-backen Robin Gosens. Det gleder Finstad Berg.

– Han hadde en kanonsesong med Atalanta. Det er veldig moro at han får sjansen. Du har også unge spillere som Jonathan Tah i Bayer Leverkusen, Julian Brandt, Kai Havertz og Timo Werner. Det er navn som allerede er etablerte, men kan gi Tyskland veldig mye glede i årene fremover, sier Finstad Berg.

Lagene som møtes er begge gjennom generasjonsskifter etter skuffende resultater i de siste mesterskapene. Tyskland ser ut til å være hakket foran i prosessen, mener Finstad Berg.

– Tysk fotball og landslaget ser ut som de er i ferd med å kunne reise seg etter et forsmedelig VM i 2018. Bayern har vært fantastisk gode, og man har flere tyske lag som utvikler veldig gode talenter. Jeg synes det kommer en jevn strøm med talenter som ser ut til å være klare til å ta over stafettpinnen.

TV 2 sender samtlige Nations League-oppgjør på Sumo. Fullstendig oversikt kan du se her.