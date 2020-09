Legemiddelverket advarer mot Vollviks munnbind

Dette kommer fram i en pressemelding legemiddelverket sendte ut onsdag.

Legemiddelverket fraråder helsetjenesten å bruke munnbindene som mistenkes å være feilmerket for medisinsk bruk.

De skriver at munnbind som er merket fra Vovi AS eller Ludostore, frarådes å brukes.

Selges fortsatt

Legemiddelverket bistår politiet i saken mot Idar Vollvik som er pågrepet og siktet for bevisst feilmerking av munnbind ment for medisinsk bruk.

– Dette for å sikre trygg bruk av munnbind. Hvis merkingen ikke samsvarer med produktet, kan det ha en risiko for bruker, sier Petter Alexander Strømme, seniorrådgiver ved Legemiddelverket.

Ifølge BA ligger det på ludostore.no fortsatt ute til salgs munnbind merket IIR2. Der står det at disse er egnet for medisinsk bruk, beregnet for kirurgisk bruk.

Vollvik erkjente ikke straffskyld da han var i avhør tirsdag.

Onsdag er han i nytt politiavhør.

Politiet: Bevisst feilmerket

Politiet mener Idar Vollvik bevisst har pakket om og solgt munnbind som ikke er godkjent til medisinsk bruk til helsevesenet.

Påtaleansvarlig Sigrid Sulland i Vest politidistrikt sier at de mener der er snakk om en forsettelig overtredelse. Med andre ord at feilmerkingen er gjort bevisst.

– Vi har fått opplysninger som ga oss mistanke om at ikke medisinske munnbind ble pakket om på en slik måte at det virket som om de er godkjent til medisinsk bruk, sier Sulland til TV 2.

Politiet mener det er skjerpende momenter at det ble beslaglagt så store mengder munnbind.

– I tillegg er det skjerpende moment og uheldig at dette har skjedd i en tid der et er stor bruk av munnbind, samt at helseforetakene er avhengige av å vite at munnbindene de tar i bruk er godkjente, sier Sulland.

Nekter straffskyld

Idar Vollviks forsvarer, Einar Råen, sier at hans klient erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen.

Idar Vollviks advokat, Einar Råen, ankommer politihuset i Bergen for å bistå klienten i avhør. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Forsvareren sier saken dreier seg om at Vollvik den siste tiden har kjøpt et mindre parti med munnbind fra en norsk importør.

– I den forbindelse kan det ha oppstått en misforståelse med tanke på hvilket produkt dette var, sier Råen.