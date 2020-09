Tysklands regjering sier det foreligger «utvetydige bevis» på at Navalnyj ble forgiftet.

En talsperson for tyske myndigheter sier at tester viser at nervegiften novitsjok ble brukt til å forgifte Alexej Navalnyj.

Steffen Seibert, som er statsminister Angela Merkels talsperson, sier i en uttalelse at undersøkelsene ble gjort i et militært spesiallaboratorium.

Navalnyj ble alvorlig syk på et fly i Sibir i august. Han ble innlagt på et sykehus i Omsk, men senere fløyet til Berlin.

Han ligger fortsatt i koma på et sykehus i byen, men tilstanden skal være stabil og ha blitt noe bedre.

Navalnyj har i mange år vært blant Vladimir Putins mest framtredende kritikere.

Russiske leger har tidligere sagt at de ikke fant gift i prøvene som ble tatt av opposisjonspolitikeren før han ble fraktet til Berlin.

I 2018 ble den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. Britiske myndigheter mener at de to ble forgiftet med novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen. Storbritannia har hevdet at Russland står bak, noe russiske myndigheter har avvist.