Tre PSG-stjerner smittet av koronaviruset etter Ibiza-tur

Mandag opplyste klubben at de mistenkte at to spillere var smittet av viruset. Onsdag bekrefter fotballgiganten at tre spillere er smittet.

Storavisen L'Équipe melder at spillerne som har testet positivt er Neymar, Ángel Di María og Leandro Paredes. Trioen settes i karantene, og hadde alle returnert fra en tur til Ibiza, skriver avisen. Ifølge radiokanalen RMC Sport var også Mauro Icardi og Keylor Navas på Ibiza.

PSG skal etter planen starte ligasesongen borte mot Lens 10. september. Nå er det usikkert om trioen rekker kampen.

– Helsetilstanden deres er ganske betryggende. De følger allerede den gjeldende helseprotokollen, het det ifølge nyhetsbyrået AFP mandag.

18 av 20 lag i Ligue 1 har dermed hatt koronatilfeller i klubben siden midten av juli. Kun Reims og Metz har vist til null positive prøver.

Meldingen om koronatilfellene kommer en drøy uke etter at PSG spilte mesterligafinale (0-1-tap) mot Bayern München. En rekke franske toppklubber har hatt smittetilfeller de siste ukene, blant dem Lyon, Marseille, Rennes, Nantes og Montpellier.