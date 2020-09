Korona-bakrus for Erna Solberg

Ferien er over, sydenturistene er kommet hjem og europeiske ferieland er igjen farget røde. Hverdagen har slått inn for de fleste. Ikke minst for statsminister Erna Solberg og hennes parti. Kantars september-måling for TV 2 sender Høyre ned til det samme nivået som før pandemien traff oss med et knyttneveslag 12. mars.

Selv om hverdagen er ganske annerledes enn før covid-19, kan vi se antydning til noe av den samme uroen som vi merket før nedstengningen. Denne gangen er det ikke bare mangel på smitteverntiltak og nasjonal ledelse, men også kritikk av eksisterende tiltak. Det kan gjøre det mer komplisert å håndtere for regjeringen.

Myndighetene har fått refs for manglende informasjon og testapparat på flyplasser, havner og andre grenseoverganger. Testkapasiteten til vanlige folk har vært for dårlig, karantenereglene for kompliserte.

Samtidig får regjeringen kritikk for at de er for strenge og inkonsekvente på andre områder. Dette gjelder blant annet breddeidretten, for eksempel ved at ingen over 19 år får spille fotballkamper på amatørnivå, selv om smittefaren er nærmest ikke-eksisterende. Og ikke minst utelivsbransjen, da. Etter de siste ukenes smitteoppblomstring blant studenter, ulovlige fester og private nachspiel i trange leiligheter, har en rekke kommuner, kritisert regjeringens nasjonale skjenkestopp ved midnatt, og krevd den reversert. Deriblant Oslo, Bergen og Trondheim.

Normalt slutter vi opp om våre nasjonale ledere i akutte krisesituasjoner, noe også nordmenn gjorde da pandemien traff oss for fullt. Men vi kan også komme til et punkt hvor krisen oppleves som den nye normalen. Hjemmekontor med videomøter blir fort litt ensomt og digitale kulturopplevelser er ikke så eksotisk lenger. Det er egentlig ganske kjedelig. Vi savner kolleger. Sosial omgang. Mennesker. Klemmer. Den gamle hverdagen vår.

I tillegg til den hverdagsslitasjen folk flest opplever, går over 200 tusen mennesker inn i høstmørket helt eller delvis arbeidsledig. Usikkerheten er stor.

Siden de kom på banen 12. mars, har regjeringen har håndtert den akutte pandemi-krisen med handlekraft. Den har selv valgt å plassere opposisjonen på sidelinjen når det gjelder smittevern. Både tidspunkt og dosering, både nedstenging og gjenåpning. Regjeringen har valgt å håndtere uten å forankring hos stortingsflertallet. Man har merket frustrasjonen hos opposisjonen når regjeringens handlekraft er blitt belønnet med oppslutning fra velgerne. Regjeringens dominerende parti får en stor del av æren for det som er løst på en god måte. Men hvis vinden snur, står statsministerens parti mer alene med ansvaret for det folk ikke liker.

Vi skal riktignok være forsiktige med å trekke for bastante konklusjoner på bakgrunn av en enkelt måling, særlig med tanke på at andre byråer måler Høyre langt høyere i samme periode. Men tallene gjør nok likevel Høyres strateger bekymret. Bakgrunnstallene våre viser også en stabil og markert nedgang i de aller fleste velgergrupper for Erna Solberg.

Høyre sviktes ført og fremst av egne velgere. Fire av ti Høyre-velgere fra sist vil ikke stemme på dem igjen. Tidligere høyre-velgere stormer over til Senterpartiet i hopetall, mens Høyre ikke henter noen velgere andre veien. Lekkasjen til Senterpartiet alene utgjør et tap på hele 1,5 prosentpoengs oppslutning for Høyre. Trøsten er at en god del av tidligere velgere (18 prosent) har satt seg på gjerdet.

sviktes ført og fremst av egne velgere. Fire av ti Høyre-velgere fra sist vil ikke stemme på dem igjen. Tidligere høyre-velgere stormer over til Senterpartiet i hopetall, mens Høyre ikke henter noen velgere andre veien. Lekkasjen til Senterpartiet alene utgjør et tap på hele 1,5 prosentpoengs oppslutning for Høyre. Trøsten er at en god del av tidligere velgere (18 prosent) har satt seg på gjerdet. Arbeiderpartiet ligger omtrent på stedet hvil etter sist måneds fremgang og makter ikke å hente velgere fra borgerlig side og over til seg. Jonas Gahr Støre kaprer riktignok noen velgere fra Frp, men mister tilsvarende antall til Høyre. Ap blør i hovedsak haugevis av velgere til SV og Senterpartiet, men opplever også netto velgertap til Rødt og MDG. Støre har heller ikke noen romslig «reserve» på gjerdet. Kun hver tiende Ap-velger fra sist har satt seg der.

ligger omtrent på stedet hvil etter sist måneds fremgang og makter ikke å hente velgere fra borgerlig side og over til seg. Jonas Gahr Støre kaprer riktignok noen velgere fra Frp, men mister tilsvarende antall til Høyre. Ap blør i hovedsak haugevis av velgere til SV og Senterpartiet, men opplever også netto velgertap til Rødt og MDG. Støre har heller ikke noen romslig «reserve» på gjerdet. Kun hver tiende Ap-velger fra sist har satt seg der. Senterpartiet går tilbake, men ligger fortsatt godt over valgresultatet fra 2017. De fortsetter å jafse i seg velgere fra Høyre og Ap, klart flest fra Høyre, men klarer ikke hente velgere fra Frp lengre.

går tilbake, men ligger fortsatt godt over valgresultatet fra 2017. De fortsetter å jafse i seg velgere fra Høyre og Ap, klart flest fra Høyre, men klarer ikke hente velgere fra Frp lengre. Sosialistisk Venstreparti fremstår bunnsolide på denne målingen. Vi må tilbake til desember 2005 for å finne en bedre TV 2-måling for SV. Det var bare få dager etter at Audun Lysbakken ble valgt til SV-nestleder. De henter i stor grad velgere fra Ap og Senterpartiet, og beholder veldig mange av egne velgere fra sist. Det er kun Senterpartiet som har like lojale velgere. 74 prosent av de som stemte SV sist, vil gjøre det igjen. I tillegg har SV forsvinnende liten andel av tidligere gjerdesittere, det er som kjent de velgerne de kan stole minst på.

fremstår bunnsolide på denne målingen. Vi må tilbake til desember 2005 for å finne en bedre TV 2-måling for SV. Det var bare få dager etter at Audun Lysbakken ble valgt til SV-nestleder. De henter i stor grad velgere fra Ap og Senterpartiet, og beholder veldig mange av egne velgere fra sist. Det er kun Senterpartiet som har like lojale velgere. 74 prosent av de som stemte SV sist, vil gjøre det igjen. I tillegg har SV forsvinnende liten andel av tidligere gjerdesittere, det er som kjent de velgerne de kan stole minst på. Venstre begynner å bli gjenkjennelig, etter månedsvis med intern uro. Partiet har som vanlig de mest utro velgerne av alle. Men nå er det i hvert fall en tredel av velgerne, som stemte på dem sist, som sier de vil gjøre det igjen. De lekker i hovedsak velgere til Høyre, Ap og MDG, mens hver fjerde Venstre-velger har satt seg på gjerdet.

begynner å bli gjenkjennelig, etter månedsvis med intern uro. Partiet har som vanlig de mest utro velgerne av alle. Men nå er det i hvert fall en tredel av velgerne, som stemte på dem sist, som sier de vil gjøre det igjen. De lekker i hovedsak velgere til Høyre, Ap og MDG, mens hver fjerde Venstre-velger har satt seg på gjerdet. Rød t løfter seg og får et behagelig luftlag mellom seg selv og sperregrensen, til tross for lav lojalitet med kun 45 prosent. De plukker med seg noen velgere fra både Høyre og Frp, men partiets fremgang skyldes i hovedsak at de forsyner seg grovt av velgere fra Ap. De henter også et ikke ubetydelig antall fra SV og Senterpartiet. Hver femte velger fra sist har dessuten satt seg på gjerdet.

løfter seg og får et behagelig luftlag mellom seg selv og sperregrensen, til tross for lav lojalitet med kun 45 prosent. De plukker med seg noen velgere fra både Høyre og Frp, men partiets fremgang skyldes i hovedsak at de forsyner seg grovt av velgere fra Ap. De henter også et ikke ubetydelig antall fra SV og Senterpartiet. Hver femte velger fra sist har dessuten satt seg på gjerdet. Kristelig Folkeparti opplever at tidligere velgere vender dem ryggen og dytter partiet under sperregrensen igjen. I tallene ligger det én god og én dårlig nyhet for Kjell Ingolf Ropstad. Den gode er at mange setter seg på gjerdet, mens den dårlige nyheten er at de i hovedsak henter nye velgere fra den svært usikre gruppen som ikke benyttet stemmeretten ved sist valg. Det skal ikke mye til for at de holder seg hjemme også neste valg.

opplever at tidligere velgere vender dem ryggen og dytter partiet under sperregrensen igjen. I tallene ligger det én god og én dårlig nyhet for Kjell Ingolf Ropstad. Den gode er at mange setter seg på gjerdet, mens den dårlige nyheten er at de i hovedsak henter nye velgere fra den svært usikre gruppen som ikke benyttet stemmeretten ved sist valg. Det skal ikke mye til for at de holder seg hjemme også neste valg. Fremskrittspartiet som virkelig har slitt med å markere seg som opposisjonsparti etter at de forlot regjeringen kan notere seg for en fremgang. Det skyldes i hovedsak at de klarer å holde på flere velgere enn sist måned, med en lojalitet på 64 prosent, samtidig som de har stoppet lekkasjen til Senterpartiet. Til tross for fremgangen, ligger langt under det nivået de har ambisjoner om å være. Men det er et lite potensiale i at nesten hver femte Frp-velger fra sist valg befinner seg på gjerdet.

P.S.: Den mest usikre velgergruppen er de som hadde stemmerett, men holdt seg hjemme ved sist valg. Hver tiende velger som sier de vil stemme på Venstre, MDG, KrF og Frp tilhører den gruppen.