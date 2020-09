Får skryt for sin Instagram-feed

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenserne Vita og Wanda Mashadi roses for at de viser sin interesse for både mote og natur. Tvillingene mener det er viktig at jenter kan like begge deler.

TV-personlighetene Vita og Wanda Mashadi (28) deler både turbilder i tillegg til motebilder på Instagram-profilene sine.

Flere av følgerne deres på sosiale medier har lagt merke til dette, og takker tvillingene for at de viser at jenter og kvinner både kan like å pynte seg med høye hæler, men også sette pris på en skogstur med turskoene på.

MOTE: Vita og Wanda Mashadi er opptatt av klær og mote, men har også en stor interesse for friluftsliv. Foto: Fredrik Hagen

Det setter både Vita og Wanda pris på å høre.

– Jeg blir veldig glad for det. Verden er veldig svart/hvitt. Du er enten eller, og kan ikke gjøre begge deler, sier Vita som synes det er dumt at det har blitt slik.

Bare vært seg selv

Tvillingene har ikke hatt noe behov for å vise verden at man kan like begge deler, selv om interessene deres spriker fra hverandre.

– Vi har bare vært oss selv. Vi kan gjerne pynte oss og være på fine fester, også bare være på tur og slite å svette, forteller Vita.

28-åringene forklarer at da de deltok i Kompani Lauritzen, ble folk overrasket over at moteguruene også likte skog og mark.

– Er det ikke rom for å være begge deler? For vi er begge deler, forklarer de.

Interessen for friluftsliv fikk en større boost etter at begge utfordret sin egen styrke i Kompani Lauritzen.

– Man merket jo mye mer hva kroppen klarer da. På Kompani fikk du kjent på at når du tror du er sliten og ferdig med det, så kan kroppen fortsatt holde ut, forklarer Wanda.

«Med Monsen på villspor»

Nå har de tatt friluftsinteressen til ny høyder og blitt med villmarks-ekspert Lars Monsen på tur i NRK-programmet «Med Monsen på villspor».

– Det har vært et eventyr å være på tur med Lars, sier Wanda.

– En drøm først og fremst. Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje, legger Vita til.

28-åringene synes det var tungt, men også utrolig kjekt på tur med Monsen, og er fascinert av alt han kan og gjør på tur.

– Jeg har alltid tenkt at Lars og vi lever på hver vår planet. Han gjør så mye som jeg synes er umenneskelig, forklarer Vita.

Respekt for naturen

Det ble en opplevelse blandet med kulde, svømming med klær i iskaldt vann og mye latter oppå det hele. Selv synes tvillingene at de jobbet godt sammen.

– Han så at vi respekterte turen og naturen slik som han. Han var veldig flink til å gi komplimenter, sier Wanda om episoden som kommer på NRK fredag.

– Jeg tror han ble veldig imponert av svømmingen, legger Vita til.

Til tross for at de sov i telt og under åpen himmel på tur med Lars Monsen, så velger de ikke samme løsning på egne turer. Da kombineres turene ofte med litt velvære.

– Det er alltid godt å komme til et hotell, spise god middag og få sove godt, sier Wanda.