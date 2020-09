Disse klokkene sporer barna dine – en er bedre enn de andre

TV 2 hjelper deg har testet tre smartklokker for barn, alle med tilhørende apper som foreldre bruker for å kommunisere med barna. Teknologiekspert Tor-Morten Grønli og to fjerdeklassinger har testet klokkene Xplora 4, Tail it kids og GPS for barn.

Se testresultat nederst i saken.

Kamera og emojier

Alle tre klokkene har sporing, skritteller, mulighet for å ringes til, samt mulighet for å motta SMS. Testvinneren har noen ekstrafunksjoner som teknologieksperten trekker fram som positive.

SKRITTELLER: Alle klokkene har skritteller (f.v. GPS for barn, Tail it kids og Xplora 4). Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg

– Jeg tror det appellerer spesielt at man kan filme og sende emojier, sier Grønli om Xplora 4.

Smartklokka er best i test.

Testresultatet er basert på vurderingene fra teknologieksperten, samt Edvin Hoel Soleim (9) og Alfred Åkesson Sahlén (9) som har testet klokkene over sommerferien.

TESTET GPS-FUNKSJONEN: Denne gjengen gjorde en uformell test av klokkenes GPS-funksjoner. Alfred (t.v) og Edvin (t.h) har også testet klokkene over sommeren. Foto: Siran Ø. Yildirim/TV 2 hjelper deg

App for foreldrene

Alle klokkene har tilhørende apper. Her kan foreldre aktivere tracking, og dermed se hvor barna er. Mens Tail it kids og Xplora 4 har egne kartfunksjoner i appene, der man kan se egen posisjon i forhold til barnets posisjon, må man i GPS for barn også bruke andre kartapper for å se dette.

– Appen til GPS for barn utnytter ikke smarttelefonens muligheter for å kommunisere godt med en klokke, sier Grønli.

Felles for appene er at foreldrene legger inn hvem som skal kunne kontakte barna, altså ringe eller sende SMS til klokkene.

I videoen øverst i saken kan du se hvordan GPS-funksjonene til klokkene fungerer.