Hundeeiere i sjokk etter politiets avsløring: – Makabert

Onsdag kunne TV 2 fortelle at politiet mener å ha avdekket Norges mest omfattende hundeovergrepssak. Raska (9) er én av minst 24 hunder i saken.

I sommer startet Moy Kleffegården (62) i Trøndelag en kamp for å få tilbake hunden Raska (9).

For syv år siden måtte hun selge den da to år gamle hunden, på grunn av helsemessige årsaker. Personen hun solgte hunden til, skulle hun siden angre dypt på at hun stolte på.

Hunden Raska er én av minst 24 hunder som ifølge politiet har blitt disponert av to menn for at andre personer skulle kunne forgripe seg på hundene. Overgrepene av hundene har blitt filmet og distribuert, ifølge politiet.

TV 2 kan nå fortelle historien til to av hundene som er en del av det politiet omtaler som en svært alvorlig dyremishandlingssak.

– Det var et sjokk uten sidestykke. Jeg tror aldri jeg har vært så lamslått. Dette er en sak man ikke kan tro er sann. Makabert, det er det ordet jeg kommer på, sier Kleffergården til TV 2.

– Det er et under at det går bra med hunden, forteller hun videre.

Utsatt for overgrep av mennesker

Gjennom et nettverk har to menn fra henholdsvis Haugesund og Trøndelag reist rundt i landet for å stille hundene til disposisjon, slik at andre mennesker kunne forgripe seg på dem, ifølge politiet.

– Vi har ikke sett en lignende sak i Norge. Det har vært noen enkeltstående tilfeller med overgrep på dyr, men ikke i nærheten så stor sak som dette i Norge, har Christine Kleppa, påtalejurist i Sør-Vest politidistrikt, uttalt til TV 2.

Det er totalt ti siktede i saken. Flere av dem skal ifølge politiet ha tatt del i de grove overgrepene mot minst 24 hunder. De har også produsert eller vært i besittelse av enorme mengder med videoer og bilder av overgrepene, ifølge politiet.

INNTRYKK: Sakens grovhet og omfang har gjort inntrykk på Christine Kleppa, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Den hovedmistenkte mannen i Trøndelag erkjenner straffskyld etter siktelsen, får TV 2 opplyst av mannens forsvarer, Erlend Nilsen.

Forsvareren til den hovedmistenkte i Haugesund, Sverre Hatland, sier til TV 2 at hans klient ikke ønsker å kommentere saken, eller spørsmålet om straffskyld.

– Ringte natt og dag

Gjennom venner i hundemiljøet hun er en del av, fikk Kleffergården vite at den tidligere hunden hennes, Raska, var en del av den dystre saken.

Etter at hun hørte nyheten, var det en kun én ting 62-åringen tenkte på.

– Jeg ringte natt og dag for at hunden skulle komme tilbake til meg. Heldigvis fikk jeg henne tilbake i slutten av juli, og nå har hun det godt. Jeg kan ikke se for meg hva hun har vært gjennom, forteller Kleffergården.

Nå som hunden har kommet tilbake til henne, har den fått et tilsynelatende godt liv igjen, forteller hun videre.

– Det er synd på hunden, men den skjønner ikke tankene våre. Det er tydelig at hun er glad for å være fri, for hun fotfølger oss hele tiden, sier hun.

NÆRT: Til tross for den mørke historien, har Raska og Kleffergården fått en god relasjon. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Kleffergården, som selv drev med oppdrett av hunder for en tid tilbake, har etter hendelsen bestemt seg for at hun aldri skal gi bort en hund igjen.

– Det er spesielt å få en slik hund tilbake. Jeg nekter å selge hunder igjen. Jeg stolte på den personen, og det er ingen som kan tro at noe sånt skulle være mulig. Jeg tør ikke å gi fra meg noen hunder til noen igjen, forteller hun.

SJOKKERT: Moy Kleffergården i Trøndelag kan ikke fatte at noen skal kunne utføre slike handlinger. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Brast i gråt

En lignende historie skjedde også på Sørlandet. Tidligere i sommer fikk «Lene» hunden sin, som hun solgte for noen år siden, tilbake. I likhet med Kleffergården, solgte også «Lene» en hund til en av de hovedsiktede.

«Lene» er redd hun skal bli kontaktet av en av de siktede, og ønsker derfor ikke å stå frem med sitt egentlige navn.

«Lene» vet hvem siktede er og de har hatt god kontakt før saken ble kjent. Etter at nyheten om pågripelsene kom, har spørsmålene blitt mange og ubesvarte.

– Jeg begynte å gråte med en gang. Det er helt forferdelig, forklarer en tydelig preget «Lene».

Etter hvert kom bildene i hodet av hvordan hennes hund har blitt utsatt for noe så grusomt.

– For å misbruke en hund må man ha brukt vold for å få det til. Det er derfor jeg begynte å gråte, fordi jeg fikk så mange bilder i hodet om hvordan disse menneskene har holdt på med hundene, sier «Lene».

Åtte hunder avlivet

Mange av hundene i saken har fortsatt skader etter overgrepene. I alt åtte hunder har blitt avlivet etter at saken ble kjent, opplyser politiet til TV 2.

Både «Lene» og Moy Kleffegården bekrefter at de så fysiske skader på hundene etter overgrepene.

Hunden Raska det fint, men har fortsatt tydelige fysiske skader, forteller matmor.

– Mot alle odds var formen var fin, men vi ser hvordan hun har blitt skadet fysisk, forteller Kleffergården.

Omfattende nettverk

For politiet har saken vært spesiell. Aldri før har de hatt en så omfattende sak om seksuell omgang med dyr.

Politiet mener de har avdekket et større nettverk, som også strekker seg utover Norges grenser. Politiet har kontaktet Danmark og Tyskland, som har bekreftet at de starter etterforskning.

– Vi har elektroniske bevis på at mannen i Haugesund har hatt kontakter i utlandet. En tysker og en danske har hatt egenprodusert overgrepsmateriell av hundene, sier Kleppa.

Saken er under etterforskning, og politiet er i sluttfasen av etterforskningen.

Skyldfølelse

At så mange personer kan ha vært involvert i overgrepssaken, skremmer hundeeierne.

– Man sitter igjen med en følelse av at det kan være noen der ute som fortsetter. Jeg frykter at det er flere der ute som har gått under radaren. Hvem er de andre? spør «Lene».

Selv om hun har gjort alt for at hunden skal ha det bra i ettertid, har hun slitt med en vond følelse.

– Jeg har gått med skyldfølelse overfor hunden. Jeg gikk bare og gråt over hva som hadde skjedd da nyheten kom, sier hun.