– Drømmer om de store arenaene

I sin tredje sesong i Rælingen Håndballklubb har 27-åringen Ane Mällberg tredd inn i en ny rolle som hovedtrener.

– Hittil har det bare vært positive tilbakemeldinger og omtale. Siden vi er nyopprykkede tror jeg ikke forventningene er så store, så jeg merker mest forventningene og presset jeg legger på meg selv, sier hun til TV 2 etter seriestarten mot Sola HK onsdag kveld.

Og selv om hun kjenner spillerstallen godt og er vant til å bidra fra sidelinjen, merker hun forskjell nå som ansvaret ligger på hennes skuldre. Likevel roser hun samarbeidet med trenerteamet og Michael O'Sullivan som har overtatt hennes tidligere rolle som assistenttrener.

– Overgangen har fungert overraskende bra, men jeg kjenner mer på at ansvaret faller på meg. Plutselig er det jeg som må stå for taktikk, hvem som skal spille og forberedelser til kamp, sier hun.

– Jeg synes vi har funnet rollene våre fint og løst det godt sammen - både trenerteam og spillergruppen. Det er fortsatt viktig for meg med relasjonsbygging og forholdet til jentene.

I tillegg til å forberede seg til den øverste ligaen i Norge har hun også fullført nivå 4 i trenerutdanningen og delt hovedansvaret for juniorlandslaget født i 00/01.

TYDELIG: Mällberg har selv erfaring fra håndballbanen og har mye å formidle videre. Foto: Rælingen Håndballklubb.

– Jeg drømmer så klart om de store arenaene i Champions League og en dag med landslaget, så jeg kjenner det er et lite steg i riktig retning. Jeg jobber hardt med både utdanning og erfaring.

Ingen drømmestart

Og sesongstarten mot Sola HK var ingen drømmestart. Allerede etter ni spilte minutter hadde Stavanger-laget tatt ledelsen med sju mål. 27-åringen er glad for at første kamp er overstått.

– Jeg tror nok vi var litt preget av at det var første Eliteseriekamp, og gikk ut på banen med litt overtenning. Vi ble litt passive og så nesten litt redde ut. Likevel henter vi oss opp bra mot pause og i starten av 2. omgang.

For etter en hederlig innsats ut i 2. omgang var det kun tre mål opp til Camilla Herrem og Co.

– Vi sliter en del med tekniske feil i begynnelsen, før vi tar tak i småfeil og finner flyt etter hvert. I pausen har vi fokus på eget spill og det vi har forberedt på forhånd. Det er synd vi ikke får det til fra start.

Likevel glipper det etter mange tekniske feil, og resultatet ender til slutt 26-32 til Sola HK. Og Mällberg er klar på målet videre.

– Det var deilig å komme i gang. Forventningene og målet mitt for sesongen er at vi ser en utvikling og viser at vi kan være konkurransedyktige og fighte. At jeg kan være med å påvirke dette.