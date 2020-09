Flertallet av Aps kommunepartier vraker Trettebergstuen på topp

Trettebergstuen ble valgt inn på Stortinget første gang i 2005, og er inne i sin tredje periode for Hedmark Ap.

Trettebergstuen var ubestridt toppkandidat sist, og har sagt ja til å stille på nytt, men har en sterk utfordrer i den langt ferskere stortingsrepresentanten Nils Kristen Sandtrøen (31).

Sandtrøen var varaordfører i Tynset da han ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2017.

Nå har et stort flertall av kommunepartiene spilt inn Sandtrøen på topp foran Trettebergstuen. Det viser en oversikt TV 2 har fått fra Hedmark Ap.

– Han har en voldsom arbeidskapasitet, er veldig dyktig og engasjerer seg mye lokalt. Han løfter opp saker i Stortinget som er viktige for Hedmark, sier leder i Tynset Ap, Reindun Andrea Rønning, til TV 2.

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) er stortingsrepresentant fra Hedmark. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Fremste kvinne

Hele 12 kommunepartier foreslår Sandtrøen som toppkandidat på stortingsvalgslisten, mens halvparten så mange går inn for Trettebergstuen.

– Anette er vår fremste kvinne, hun har sittet flere perioder på Stortinget, er leder for kvinnenettverket og har en sentral posisjon nasjonalt. Hun er en dyktig politiker, den som er nærmest en statsrådspost fra vårt fylke, og et naturlig førstevalg, sier lederen i Hamar Ap, Hilde Nyutstumoen.

Det er en tydelig splittelse i Hedmark Ap om valg av toppkandidat, erkjenner nominasjonskomiteens leder, Ole Martin Norderhaug.

– Det har vi merket oss, ja. Vi skal behandle forslagene i nominasjonskomiteen, og så komme med et første forslag til innstilling.

– Trettebergstuen er nasjonal leder for Aps kvinnenettverk, hvor sterkt spiller det inn?

– Jo, det er et moment i saken, selvfølgelig er det det, også at hun sitter i Aps sentralstyre. Vi skal fange opp alle innspill, og finne en best mulig balanse, sier Norderhaug.

Grue Ap ombestemte seg

Grue Ap gikk først inn for Sandtrøen på topp, slik at bare fem lokallag støttet Trettebergstuen, mens 13 gikk inn for Sandtrøen.

Men så snudde Grue Ap og sluttet seg til de andre kommunepartiene i den sørlige delen av fylket.

Løten og Sør-Odal Ap har ingen av dem som toppkandidat, og det har heller ikke AUF i Hedmark.

Dermed går bare seks av totalt 21 innspill i favør av Trettebergstuen som listetopp.

Anette Trettebergstuen sitter i Aps sentralstyre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er Ap i Eidskog, Elverum, Hamar, Kongsvinger, Nord-Odal og Grue som har spilt inn Trettebergstuen.

– Hvilken vekt har det at hun er leder for kvinnenettverket i Ap?

– Hun har jo en nasjonal posisjon som er viktig, men det viktigste for oss er at hun representerer Hedmark, sier Nyutstumoen.

– Tror du Trettebergstuen blir nominert på topp?

– Ja, jeg tror vi skal klare det, sier lederen i Hamar Ap.

Tunge Ap-kommuner

Sandtrøen får på sin side støtte fra Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stange, Store-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Våler og Åmot kommunepartier.

Stange er ett av kommunelagene i Innlandet med flest medlemmer, og han har dermed i utgangspunktet mange delegater bak seg til årsmøtet i Hedmark Ap.

Også Hamar, som støtter Trettebergstuen, er et tungt kommuneparti.

Løten har ingen av dem på topp, men Sandtrøen på andre plass foran Trettebergstuen på tredje. Ringsaker støtter begge to.

Nominasjonskomiteens leder peker på at det er mange hensyn som skal tas, som kjønnsfordeling, og balanse mellom regioner og folketall.

Mye kan skje før den endelige innstillingen til årsmøtet foreligger, understreker han.

Enstemmig sist

Trettebergstuen ble enstemmig innstilt som førstekandidat av nominasjonskomiteen foran valget i 2017.

Sandtrøen ble innstilt på andreplass av flertallet i komiteen.

Hedmark Ap satset på å få inn tre stortingsrepresentanter fra fylket i stortingsvalkget i 2017, men tapte ett mandat.

Dermed regnes bare to mandater som sikre foran valget i 2021.

Partilagene som har spilt inn Sandtrøen har Trettebergstuen som sin andrekandidat, og omvendt.

Trettebergstuen og Sandtrøen har foreløpig ikke svart på henvendelser fra TV 2.