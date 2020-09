Koronasmitte avdekket i Moria-leiren i Hellas

– En 40 år gammel somalisk mann har testet positivt, sier en kilde i det greske innvandringsdepartementet til AFP.

Mannen er en flyktning som nylig kom tilbake til Moria-leiren etter å ha vært i Aten.

– Dette vi fryktet

– Dette er noe vi lenge har fryktet, sier Redd Barnas generalsekretær, Birgitte Lange.

– Tusenvis av voksne og barn bor ekstremt tett oppå hverandre, og det vil bli vanskelig å hindre at smitten sprer seg. Nå er det viktigere enn noen gang at også norske myndigheter begynner å hente ut barn og familier fra Moria, før situasjonen forverrer seg, sier hun.

Nå bor det over 12.700 asylsøkere i Moria-leiren, som egentlig har plass til i underkant av 2.800 personer.

Katastrofale konsekvenser

Generalsekretær i Dråpen i havet, Trude Jacobsen, sier at konsekvensene kan bli katastrofale hvis smitten sprer seg i leiren.

Ifølge Dråpen i havet er det registrert 100 nye smittetilfeller på øya siden 12. august. Tre personer har dødd den siste uken.

– Alle sengene på sykehuset som er egnet for å håndtere korona-syke er nå i bruk, så de har ikke kapasitet til denne enorme spredningen som kan skje, sier Jacobsen.

Det er satt av et område tilknyttet leiren for de som må isoleres ved et eventuelt smitteutbrudd.



Nedstengningstiltak

Et annet smittetilfelle ble påvist i forrige måned i en leir på øya Khios. Den smittede der var en 35 år gammel mann fra Jemen.

I leirer på det greske fastlandet er det blitt påvist flere koronatilfeller, blant annet 150 smittetilfeller på et hotell for migranter i Peloponnes-regionen i april.

Leirene på greske øyer er formelt underlagt nedstengningstiltak fram til 15. september, med svært begrenset tilgang inntil da. Men i Moria-leiren sover mange asylsøkere i telt i en olivenlund utenfor leirområdet, og der er det vanskeligere å sørge for at restriksjonene blir overholdt.