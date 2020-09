Mandagens åpningskamp i Telialigaen Counter Strike kunne ikke blitt mer spennende. Oppgjøret mellom 777 og Bifrost endte 1-1, med tette og spennende 16-14-resultat på begge kartene.

Med oppbyggingen tatt i betraktning var nok resultatet en skuffelse for 777, mens Bifrost vil antageligvis si seg fornøyde likevel. Johann «Saasinho» Saasen i Bifrost var i hvert fall veldig fornøyd etter kampslutt, og forteller litt om hva som skjedde på første kart der Bifrost så helt fortapt ut helt til andre omgang.

– Det var så mye nerver på Mirage, vi ble tatt på senga i vetoen og endte på to kart vi ikke har lagt ned så mye tid på. Jeg startet personlig med 0-11 på Mirage, så jeg måtte ta en taktisk pause og faktisk bare gå en tur å for å komme meg ordentlig inn i det, forteller Saasen.

Se kampen i opptak på TV 2 Sumo

– Jeg kastet strategiboka ut vinduet på 5-1

Etter første omgang var stillingen 13-2 til 777, og alt så tapt ut. Saasen forteller litt om hva laget tenkte i pausen.

– Stemningen er alltid bra når det kommer til offisielle kamper, vi giret oss opp i pausen mellom første og andre omgang, og tok runde for runde. Jeg la en kampplan for antiterrorist-siden som gutta fulgte til punkt og prikke, men så klarte vi å rote det bort desverre. Vi gir oss aldri uansett utgangspunkt. Counter-Strike er et spill som er super-mentalt. Kampen er aldri over før det ene laget har vunnet, forklarer Saasen.

Disse spiller for 777 Snorre «fletch» Granerud

Bjørnar «bfr» Fauske Røn

Martin «Nasty» Garvik

Jonatan «ruyter» Ruyter

Daniel «zykes» Jensen

Tommy «TommyM» Monsen (trener)

Saasen mener han kunne lese 777 veldig godt på Inferno, kartet de vant, siden de hadde sett de spille det tidligere i sommer.

– På Inferno var jeg klar for 777. Jeg har sett dem spille det på Bergenfestivalen. Jeg visste nøyaktig hva de kom til å gjøre på antiterrorist-siden. Jeg kastet strategiboka ut vinduet på 5-1 til oss og tok avgjørelsene basert på hva jeg mente Snorre «fletch» Granerud kom til å gjøre. Vi klarte ikke å være helt med på granat-spillet, så jeg ville ta styringen helt over det vi gjorde. Vi straffet dem i 90 prosent av rundene på terrorist-siden. Rett og slett magisk spilt av laget.

– Tror du 777 undervurderte dere?

Disse spiller for Bifrost Johann «Saasinho» Saasen



Christopher «zyme» Andersson



Viktor «vHw» Wadman



Odd Arild «squz» Steinsbu



Sivert «Siv» Thowsen Bollerud

– Tror ikke 777 avskriver noen, de har ett rått lag som jeg har stor respekt for.

Inn mot neste runde har Saasen planen klar for laget.

– Vi må få grunnmuren til alle spillerne på samme nivå, vi har et stort gap i enkel spillforståelse. Så det blir nok mye demo-titting for oss, avslutter Saasen.

- Taktikkene de kjører gir ikke mye mening

777-trener Tommy «TommyM» Monsen forteller like etter kampslutt at første kart burde endt mye tidligere i deres favør.

– På Mirage blir vi rett og slett for passive. Bifrost spiller godt, får entry hver runde og vinner viktige bombesituasjoner. Det er ikke tvil om at vi skulle avsluttet kartet mye tidligere. Nøkkeløyeblikkene på Mirage er alle bombesituasjonene vi taper. På Inferno er det vanskelig å komme utenom at vi taper fire mot to på stillingen 16-14, men vi hadde aldri kommet dit om ikke «zykes» vant én mot to tidligere i omgangen, så det er små marginer.

777-trener og tidligere Telialiga-kommentator Tommy Monsen Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/Akam1k3

Monsen mener at taktikkene til Bifrost gir lite mening.

– Vi følte oss komfortabel på Inferno og visste at det var et kart Bifrost likte. Jeg tror alle kommer til å bli tatt på senga av flere av taktikkene de kjører, for de gir ikke mye mening spør du meg.

Allerede tirsdag skal laget ut i ny kamp i ESEA Advanced.

– Vi må bare fortsette å jobbe godt fremover. ESEA Advanced-kamp allerede tirsdag, så her kan vi ikke ligge på latsiden. Det er mange gode lag i ligaen, så vi kan tape poeng hver helg.

Etter kampen haglet det jo naturligvis en del meldinger mellom spillerne på Twitter. Monsen tar dette med et smil.

– Personlig får jeg masse motivasjon av meldingene som renner inn på Twitter. Mange uvitende personer som tror ligaen er avgjort etter én runde. Mitt soleklare mål har alltid vært at vi skal kjempe mot Apeks i høst, og det har jeg fortsatt stor tro på at vi skal gjøre, sier Monsen før han legger til.

– Snorre «Fletch» Granerud fikk vite i dag at han har to nyrestein. At han har klart å presse seg gjennom treninger og kamper de siste ukene er rett og slett forbanna imponerende, avslutter Monsen.

Ekspertenes spillerbørs

Denne sesongen vil kommentatorene sammen gi spillerne en karakter etter hovedkampen i Counter Strike. Karakterene gis som et totalbilde av spillernes prestasjon i hele kampen, og går på en skala fra én til ti hvor én er dårligst og 10 er best.

En spiller som får karakteren 10 vil ha gjort en helt perfekt kamp fra start til slutt, mens en spiller som får karakter én mest sannsynlig ikke var til stede ved tastaturet.