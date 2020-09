Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hva kan årsaken være til at min Toyota Avensis med dieselmotor mister trekk-kraften i motbakker?

Den holder koken en kort stund, f.eks. i 80 km/t, men dabber fort av. Jeg må gire til tredje og ned til andregir for å få litt trekkraft.

Får ikke turtallet over 2000 o/ min. På flat vei virker alt normalt. Den har vært på verksted for sjekk av alle mulige tenkelige feil og diagnostisering. Det eneste konkrete funn er at kompresjonen som skal være minimum 22 har verdi 21. Det sier meg ingen ting. Men kan det være årsaken ..?

Benny svarer:

Heisann! Dette er kjedelig, og det skal definitivt ikke være slik.

Jeg må aller først få si at jeg stusser litt på at et verksted gir opp her. En bil som mister motoreffekt ved belastning, burde absolutt være noe et verksted med noen oppegående folk burde klare å finne ut av, etter min mening.

Det er ikke alltid man bare kan henge på en diagnosemåler og lese ut feilkoder – og så trekke på skuldrene og si at alt er i orden, om det ikke ligger noen feilkoder lagret i elektronikken.

Noen ganger må man tenke litt også. Hva er det en bil trenger når den kjører oppover og belastes? Jo – energi. I dette tilfellet i form av diesel. Det første jeg tenker på her er et dieselfilter som begynner å bli tett. Det er også det første jeg ville byttet. I tillegg er det både fort gjort og billig. Det skal uansett byttes med jevne mellomrom. Symptomene du beskriver passer godt med denne feilen. Er det lenge siden forrige service, så bytt luftfilter i samme slengen.

Men det kan også være andre ting. Som for eksempel en turbo som begynner å bli dårlig og ikke klarer å bygge opp nok trykk. Dette er også en ganske enkel sak å måle på de fleste biler.

Et tredje alternativ er et partikkelfilter som begynner å bli tett. Slik at bilen ikke blir kvitt eksosen ved belastning. Det er jo da den produserer mest eksos. Du sier ikke noe om hvor gammel bilen din er, men dette er en ganske vanlig feil på litt eldre Toyota Avensis med dieselmotor. Det burde et verksted vite og ganske enkelt klare å sjekke ut.

Det er i alle fall disse tre tingene jeg tror det er fornuftig å begynne med å sjekke ut.

Du spør også om dette med kompresjonen i motoren din. Jeg har liten tro på at det lille avviket du har kan forårsake problemene du opplever, så lenge den er noenlunde lik på alle sylindere og avviket ikke er større.

Kanskje kan det være smart å få et annet verksted til å se på bilen din neste gang? Nye øyne og friskt mot kan finne feil som det første verkstedet kan ha oversett.

Jeg har stor tro på at dette ordner seg raskt og greit og ønsker deg lykke til!

