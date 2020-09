King lover å fortsette på landslaget til han er tidenes mestscorende

Se Norge-Østerrike fredag fra 20.00 på TV 2 og Sumo!

Joshua King ble med sine fem scoringer på ni kamper Norges toppscorer i EM-kvalifiseringen i 2019.

Bournemouth-spissen er også den mestscorende nordmann av alle som fremdeles er aktive, en statistikk han definitivt akter å beholde en stund.

28-åringens 17 nettkjenninger på 46 A-kamper med flagget på brystet betyr nemlig at kun tolv mann er foran ham på listen over norske landslagsmålscorere gjennom alle tider (Se komplett liste nederst i saken!), og forut for Nations League-møtene med Østerrike og Nord-Irland de neste dagene har Romsås-gutten klare ambisjoner om å pynte på den statistikken.

– Man må ta en kamp av gangen og prøve å få ett, to, tre i de neste fire-fem kampene. Så kommer du nærmere og nærmere. Nå har jeg 100 prosent fokus på Østerrike og prøve å gjøre en god prestasjon der, både for laget og personlig, sier King til TV 2.

Jakter 83 år gammel rekord

Koronapandemien har satt en stopper for all landslagsfotball i år, og Kings foreløpig siste landskamp var 2-1-seieren over Malta i november i fjor. Da scoret han også, og tangerte legender som bronselagets Arne Brustad og Reidar Kvammen, samt Kjetil Rekdal, Morten Gamst Pedersen og Odd Wang Sørensen på listen over de mestscorende.

Allerede i fjor høst var King tydelig på at han kun bryr seg om førsteplassen på listen, og at det å passere andre store navn i norsk fotballhistorie på vei mot en eventuell 2. eller 3. plass ikke er noen hovedmotivasjon. Tallet han jakter er dermed 33, en rekord Jørgen Juve har stått med gullskrift bak i norske fotballhistoriske bøker siden 1937.

– Hadde det betydd noe for deg å ta rekorden fra Jørgen Juve?

– Ja. Selvfølgelig. Det er jo kult så lenge du er på topp, men det er ikke like kult når noen tar deg igjen. Da blir det litt annerledes. Men det er kult helt til Haaland har tatt meg igjen. Men først må jeg komme dit. Det er ikke vits i å stå her og snakke om det.

– Men du holder på til du har 34?

– Holde på på landslaget? Ja, det kan være en deal vi kan gjøre nå. Jeg skal holde på på landslaget til jeg har fått 34 mål.

– Hvor lang tid tror du det tar da?

– Hvor mange kamper er det i året, da? Det spørs når vi klarer å komme til mesterskap… Vi får ta en kamp om gangen og starte med fredag, sier King.

Spår Haaland-dobling av dagens rekord

I nyere tider er det John Carew som har kommet nærmest å tukte Juve, og da han som 28-åring etter kalenderåret 2007 stod med 20 mål på 68 kamper tok mange til orde for at rekorden stod for fall. Etter det scoret superspissen fra Lørenskog imidlertid kun fire ganger på fire år, og ble stående med 24 scoringer totalt etter å ha spilt sin siste av 91 landskamper som 32-åring i 2011.

King lover imidlertid altså å fortsette til han har klart 34 mål, men er også tydelig på at han ikke tror han får beholde rekorden så veldig lenge når han først gjør den til sin egen.

– Jeg har lyst til å ta igjen de 33, og så er det Haaland. Hvor gammel er han? Tolv år? Han får jo tatt meg igjen når den tid kommer. Hvis jeg klarer å komme på 33 og klare 34, så er det også godt, men jeg er ganske sikker på at han gærningen Haaland kommer opp i både 60-70 hvis han fortsetter sånn som dette. Han er så ung, han har startet så tidlig, så det er bare å applaudere, skryter King.

Nylig Premier League-nedrykkede King er også toppscorer i Lars Lagerbäcks periode som landslagssjef og har scoret ti mål på svenskens 29 kamper i sjefsstolen.

Dette er oversikten over de mestscorende på A-landslaget for herrer gjennom alle tider: 33: Jørgen Juve 26: Einar Gundersen d.e. 25: Harald Hennum 24: John Carew 23: Ole Gunnar Solskjær, Tore André Flo 22: Gunnar Thoresen 21: Steffen Iversen 20: Jan Åge Fjørtoft 19: Øyvind Leonhardsen, Olav Nilssen, Odd Iversen 17: Joshua King, Arne Brustad, Reidar Kvammen, Odd Wang Sørensen, Kjetil Rekdal, Morten Gamst Pedersen



Norges kalender i høst, (alle kamper direkte på TV 2):

4. september, Norge - Østerrike, Nations League

7. september, Nord-Irland - Norge, Nations League

8. oktober, Norge - Serbia, EM-playoff

11. oktober, Norge - Romania, Nations League

14. oktober, Norge - Nord-Irland, Nations League

12. november, potensiell EM-playoffinale mot Israel/Skottland

15. november, Romania - Norge, Nations League

18. november, Østerrike - Norge, Nations League

