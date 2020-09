Brennhet brennevinsommer – her har de hatt økning på 300 prosent

Første stopp hos By brenneri i Trøndelag er spritvask av hendene.

– Vi vasker hendene i gin, ler Hermod Fledsberg, mens han stikker nesen ned i håndflaten, og ånder inn duften av det som er blitt han og vennenes nye hobby.

Noen idéer som dukker opp i lystig lag bør definitivt legges vekk når dagslyset slås på. Men dette forslaget viser seg å ha livets rett.

– Siden det gamle brenneriet fra 1800-tallet ligger på gården vår, foreslo noen i selskapet at dette burde bli vår nye felles hobby, forteller Fledsberg.

Fledsberg er gift med arvingen til By Gård, nord for Steinkjer i Trøndelag. Det lystige laget kom fram til at gin og akevitt kunne bli det vennene skulle satse på.

Økt med 300 prosent

Nå, gjennom korona-sommeren 2020, ruller flaskene ut av brenneriet.

Fledsberg er daglig leder, men bedyrer at dette ikke hovedinntekten til noen av dem, men kun en hobby.

– Omsetningen har økt med vel 300 prosent siden fjorsommeren, sier han.

Fledsberg forteller at de måtte hyre inn en mann til å drifte det daglige.

77-åringen Svein Finne vandrer rundt inne i det gamle steinhuset fra midten av 1800-tallet. Smaker på varene, krydrer, destillerer og pakker flaskene som skal til Vinmonopolet i esker.

– Vi må smake og justere. Lakrisrot, koriander, pepper, kvannrot - det er mye forskjellig som til sammen utgjør det ferdige produktet, sier Finne.

En stor sekk med modne tørkede einerbær hentes fram. Bærene er en hovedingrediens i gin. Glass løftes til munnen, og nesevinger vibrerer profesjonelt.

– Litt prøvesmaking slipper man ikke unna, sier Fledsberg fornøyd.

LAGER DET DE SELV LIKER BEST: Hermod Fledsberg og vennene kom fram til at gin og akevitt smaker best. Så da lager de det på By brenneri. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Historisk sprit-salg

Vinmonopolet har i løpet av første halvår solgt historisk mye, av både svakvin og brennevin.

Nordmenn som stort sett har feriert i hjemlandet har sørget for at brennevinssalget er økt med 29 prosent og salget av svakvin med 39 prosent.

Og når det renner ut av Vinmonopolet, så drypper det også godt på de lokale destilleriene.

– Skyldes salget deres korona-sommeren, at Sverige så å si stengte, og tax-freesalget gikk til bunns?

– Jeg vil ikke uttale meg for bastant, men jeg er sikker på at forbrukerne etterhvert er blitt veldig interesserte i norskproduserte produkt, inklusive vårt, tror Fledsberg.

– Gjør du deg noen tanker om å produsere sprit, altså et produkt som noen vil mene har uheldige bieffekter?

– Altså, jeg tror at nordmenn ikke drikker mer, men at de velger å skifte ut et produkt med et lokalprodusert, som kanskje koster mer men som har en egenverdi fordi det er laget i «nabolaget», sier han.

Fledsberg og vennegjengen har ikke noen ambisjoner utover det de leverer i dag. Men allerede etter ett år måtte de utvide produksjonsarealet.

Det var brennevinsproduksjon på gamle By Gård fram til 1884. 2020 bærer bud om nye tider.