«Northug er som Trump. Fansen støtter han uansett, og haterne holder liv i merkevaren»

Ikke det at jeg var i tvil. Men hadde ikke denne blodprøven vært negativ, så hadde veien tilbake for landets største langrennsstjerne blitt lenger enn den er nå. Mye tyder på at han må sone en dom uansett. Men straffen blir garantert lavere. Og man kan jo bare håpe for hans egen del at det gjør returen til et stabilt rusfritt liv kortere.

Akkurat det tror jeg alle unner han.

Samtidig registrerer jeg at såkalte eksperter fortsatt er i tvil om merkevaren Northug er berget.

Min gode kollega i Expressen, Tomas Pettersson, mener at tiden vil vise om Northug-navnet overlever denne skandalen.

Men her tror jeg Petterson tar feil. Muligens fordi han ser det med svenske øyne. For i Norge er påfallende mange svært lite moralsk indignert over det som har skjedd.

Personlig tror jeg denne saken – hvor sykt det enn høres ut – kan være med å styrke merkevaren Northug. Per Angell Berntsen

Personlig tror jeg denne saken – hvor sykt det enn høres ut – kan være med å styrke merkevaren Northug.

For å skjønne hva jeg snakker om, så er det bare å ta seg en kjapp sveip innom de mange Northug-forumene som finnes på Facebook. Der er det hundretusenvis av nordmenn som er med i grupper som påstår at de støtter Northug. Uansett.

Smak på det. Uansett.

For selv om man oppfører seg som en idiot og lett kunne drept både seg selv og andre i trafikken, så biter det ikke på fansen. Alt kan åpenbart tilgis.

For de av oss som er nøytrale i saken, så bikker en del av disse Northug-forumene over i rein fornektelse av sakens fakta. Men mitt generelle inntrykk er samtidig at fenomenet Northug står så sterkt i det norske folk, at den ydmykheten hovedpersonen selv har vist i etterkant av denne skandalen trolig er nok til å reparere sårene av en idiotisk handling.

Nok en gang.

Selv om mange akkurat nå er dypt splittet i synet på mosvikingen.

Det minner meg mye om det vi ser i USA om dagen.

Northug er som Donald Trump. Tilhengerne støtter han uansett. Og haterne holder liv i merkevaren.

Da jeg skrev min forrige blogg om temaet ble jeg oppringt av en hyggelig dame.

Hun leste visstnok aldri sport i avisene, og så aldri sport på TV. Men hun ELSKET Petter Northug.

I ti minutter ga hun meg et foredrag om hvor tøft livet kunne være i Oslo for en innflytter, og trakk paralleller tilbake til Knut Hamsun og Edvard Munch, for å underbygge at geniale mennesker ofte fikk trøbbel i vår hovedstad.

Og det forteller meg at Northugs skjebne treffer bredere enn man skulle tro. For i Norge liker vi ikke at folk som ligger nede blir tråkka på. Vi hater det faktisk.

Mange synsere ser denne saken med Oslo-briller. Men er det steder hvor Northug går hjem i Norge, så er det på bygda. Per Angell Berntsen

Mange synsere og forståsegpåere ser også denne saken med Oslo-briller. Men er det steder Northug hvor går hjem i Norge, så er det på bygda.

Der jeg vokste opp i Nord-Norge, var det et halvt dusin i bekjentskapskretsen min som ble tatt for fyllekjøring. Uten at vi så på dem som dårligere mennesker av den grunn. For ingen av dem gjorde det av vond vilje.

Terskelen for å tilgi er nok større enn man skulle tro rundt forbi.

Så er det denne evinnelige klisjeen om at all PR er god PR.

Den slår inn her også. For de som skal selge briller og klær, så har jo denne saken gjort Northug heitere enn noen gang. Kolleksjonen hans har allerede fått gratis redaksjonell omtale som er verdt millioner. Og mere blir det inn mot lansering. Garantert.

Fredag kveld er Northug også tilbake på skjermen her på TV 2. Selv om det er i en kraftig redigert utgave, så er han altså tilbake.

Allerede. Hjemme i stuene til folk.

Så merkevaren Northug er det ingen grunn til å være bekymret for. Da er framtiden langt mer usikker for personen bak fasaden.

Det jeg håper, men fortsatt er usikker på, er at Northug selv faktisk tar lærdom av det som har skjedd.

Å bli tilgitt av folk flest, betyr ikke at det blir lettere å tilgi seg selv. Det er ingen enkel øvelse – særlig når sympatien og hatet man får er så polarisert som i denne saken. For å tilgi seg selv må man først akseptere at man har gjort noe galt.

Og først da kan man vise om man har gjort seg fortjent til å bli tilgitt.