Mistet ektemannen i terrorangrepet mot Charlie Hebdo: – Jeg tror ikke på tilgivelse

Fem år etter angrepet mot ektemannens arbeidsplass skal hun vitne i terror-rettssaken i Paris. 14 personer er tiltalt for medvirkning til terror mot magasinet Charlie Hebdo og et jødisk supermarked.

– Han var kjærlig, helt ekstraordinær. Jeg savner blikket hans. Han så meg hele tiden, forteller Maryse.

George og Maryse møttes unge. Hun var 21 år og journalist da hun møtte avistegneren. Han ble hennes store kjærlighet. De jobbet i samme avis. Senere ble han en av grunnleggerne av Charlie Hebdo. Motivet for terrorangrepet var trykking av omstridte tegninger av profeten Muhammed. Georges og flere andre tegnere ble drept.

– Jeg føler meg ikke ensom, men jeg føler et enormt savn med stor S, sier hun.

LYKKELIGE: Maryse og Georges Wolinski i lykkelige dager. De var gift i over fire ti-år, før han ble drept i Paris i 2015. Foto: Privat

– Gjorde meg lykkelig

I leiligheten midt i Paris henger minnene. Mange av mannens karikatur-tegninger, men også de små post-it-lappene. Kjærlighetserklæringer, som han pleide å henge opp til henne. På en står det: «God tur, min elskede». På en annen: «Kjære vakre. Takk for ditt sjarmerende brev. Det gjorde meg lykkelig».

Den 7.januar 2015 forsvant han ut av døren med et «kjære, jeg går ned til Charlie». Det var siste gangen hun så ham i live. De skulle egentlig på visning for å se på en ny leilighet den dagen. Da hun kom ut fra et jobbmøte hadde hun fått et femtitalls smser. Alle spurte hvordan det gikk med George. Slik fikk hun vite om attentatet.

Tilgir ikke

Gjennom rettssaken håper hun på flere svar . Hva drev terroristene? Hvordan var mannens drapsmann? Hun forsøker å forstå, men hun tilgir ikke.

– Uff, jeg tror ikke på tilgivelse i det hele tatt. Men til gjengjeld så føler jeg ikke noe hat, sier hun.

Etter drapet ble Maryse rammet av kreft. Derfor bruker vi munnbind når vi er nær henne. Hun har skrevet to bøker om attentatet, den siste gis ut i forbindelse med terror-rettssaken.

Fjernet vakthold

Hun leter etter flere svar, ikke minst på spørsmålet om hvorfor den omstridte redaksjonen ikke ble bedre beskyttet. Det var kjent at at var trusler mot Charlie Hebdo. Ukeavisa hadde politibeskyttelse inntil to måneder før angrepet.

– Hvorfor fjernet man vaktholdet rundt en redaksjon som ble truet? Det ville ikke vært noe terrorangrep hvis det stod politibiler foran huset, sier hun.

Hun mener valget om å fjerne sikkerheten resulterte i en katastrofe.

– Det var slik at politifolkene som passet på Charlie Hebdo ble utsatt for trusler. Hva betyr det? Ved å fjerne vaktholdet gjorde man et valg mellom politiet og karikaturtegnerne, sier hun oppgitt.

Rettsaken skal vare i over to måneder. De tiltalte risikerer fengselsstraffer på mellom tjue og tretti år.