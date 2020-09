Skal vi danse-Birgit svarer på spørsmålet alle lurer på

Det var nok mange som ble overrasket da det ble klart at paralympics-utøver Birgit Skarstein (31) var blant kjendisene som skal svinge seg på parketten i Skal vi danse denne høsten.

Den regjerende verdensmesteren blir tidenes første Skal vi danse-deltaker i rullestol, og skal danse med en av årets nye proffdansere, svensken Philip Raabe (20).

Siden Skarsteins deltakelse ble kjent, har 31-åringen fått mye oppmerksomhet. Selv om hun får mange hyggelige tilbakemeldinger, vedkjenner Skarstein at det ikke er alle som er like begeistret.

– Jeg har jo lært at jeg skal holde meg unna kommentarfeltene, men når meldingene havner i den samme innboksen som mammas SMS-er, så blir det plutselig litt vanskeligere å unngå dem, begynner hun.

Fakta: Rullestoldans Rullestoldansen hadde sitt opphav i Vallby i Västerås i Sverige i 1968.

Rullestoldans er en NM-, EM- og VM-gren og ble integrert i Norges Danseforbund i 1996.

Det gjennomføres i dag på tre måter: En rullestolbruker som danser med en stående partner, to rullestolbrukere som danser sammen eller ved at en rullestolbruker danser fristyle alene.

Første norgesmesterskap ble arrangert i 1986

Ekteparet Anne og Frank Jensrud ble Norges første verdensmestere i VM i Tokyo i 1998 Kilde: Rullestoldanseklubben Fristil

– Jeg kjenner jeg blir sint

Det er særlig to ting som går igjen.

– Den ene gruppen er de som mener at jeg må gå og gjemme meg bak en stein. At jeg ikke hører hjemme i et danseprogram. Dem om det, tenker jeg, men jeg synes de skal unngå å si det høyt. Det er så unødvendig å si ting som gjør at andre blir skremt fra å leve det livet man vil, sier Skarstein bestemt.

Den erfarne dansedommeren Trine Dehli Cleve (59) er ikke fremmed for å si akkurat hva hun mener om de negative kommentarene Skarstein får.

– Jeg kjenner jeg blir sint. Folk uttaler seg om ting de ikke har peiling på, sier Dehli Cleve bestemt.

HAR KOMPETANSE: Dansedommer Trine Dehli Cleve har både undervist og bedømt rullestoldans tidligere. Her avbildet sammen med dommer-kollega Egor Filipenko under fjorårets sesong. Foto: Espen Solli / Tv 2

Hun tror folk kommer til å måtte bite i seg ordene sine på premieren på lørdag.

– Rullestoldans er veldig flott når man får det til, og jeg tror mange vil bli veldig overrasket. Jeg gleder meg i alle fall veldig til å se, sier hun entusiastisk.

Vil spre kunnskap

De andre meldingene Skarstein får er mer undrende. De er nysgjerrige på hvordan dette egentlig skal foregå.

– Og det skjønner jeg kjempegodt! Jeg visste det jo ikke selv en gang, sier Skarstein og ler sin karakteristiske, smittende latter.

Skarstein understreker at det er nettopp derfor hun valgte å takke ja til Skal vi danse: For å spre kunnskap.

– Jeg visste jo heller ingenting om dette, og jeg sitter i rullestol selv! Gjennom min deltakelse håper jeg at flest mulig blir med på min og Philips reise, også lærer vi dette sammen, sier hun.

Heller ikke proffdanser Philip Raabe har erfaring med dansing i rullestol fra tidligere, så de fikk litt starthjelp fra en norgesmester i rullestoldans.

DANSEPARTNER: Birgit Skarstein danser med svenske Philip Raabe (20). Foto: Privat

– Vi fikk litt tips og triks så vi ikke trengte å feile på alt vi gjorde i starten. Rett og slett for å unngå at Philip ikke ble fanget og overkjørt hver eneste gang, sier Skarstein og humrer.

Gir svar på det alle lurer på

Så. Hva skal man egentlig se etter når de svinger seg på parketten? Stikkordene er ifølge Skarstein flyt, samspill og holdning.

– Vi jobber mye med flyt, og for å få den, så er det viktig at jeg treffer trinnene riktig. Og det er mange fottrinn med den stolen! Gjør jeg det riktig, så ser du dem egentlig ikke. Gjør jeg det feil, så kan det bli litt hakkete. Følg også med på om stolen havner riktig i forhold til Philip, begynner hun.

– Det neste du kan spørre deg om er: Klarer vi samspillet? Vi jobber mye å være en enhet, altså å bruke hverandre som en forlenget del av hverandres kropp for å klare å sveve elegant bortover gulvet, fortsetter hun.

Oppfordrer alle til å prøve

Skarstein har en skade som gjør at hun er lam fra navlen og ned. Dermed må alle bevegelsene hennes komme fra muskulaturen i overkroppen. Derfor er også holdning noe har terpet ekstra mye på.

– I morgen skal vi danse vals, og da er det viktig med en valsposisjon i ryggen. Til vanlig bruker man bukmuskulaturen til dette. Det sliter jeg litt med – for jeg har ikke den, sier hun og bryter ut i latter.

– Dermed må jeg kompensere med øvre del av brystryggen. Hvis jeg ikke klarer dette, kommer jeg ut av posisjon. Ja, og følg med på hodet! I en vals er det viktig at hodet går tilstrekkelig ut til sidene, forklarer Skarstein.

Hun oppforder alle til å prøve litt selv hjemme i sofaen på lørdag.

– Prøv å koble ut hofta og alt under navlen og gjør de samme bevegelsene som oss. Fremover, bakover og til sidene. Hva må du bruke for å lene deg bakover uten å bruke hofta? Hva må du gjøre for å holde ryggen opp og fram uten å bruke buken? Det er artig når man må tenke alternativt!, sier hun.

Har kompetansen

Dommer Trine Dehli Cleve har tidligere både undervist og vært dommer i rullestoldans – til og med prøvd det selv. Hun forsikrer om at Skarsteins poengsum vil være helt og holdent basert på Skarstein og Raabes prestasjoner på parketten.

– Vi tenker i utgangspunktet på dem som et vanlig dansepar, og skal derfor også dømme dem som et, sier hun.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, opplyser samtidig om at samtlige av Skal vi danse-dommerne har sett rullestoldans tidligere. I tillegg har de fått en innføring i hva som er annerledes i rullestoldans sammenlignet med ordinær ballroomdans i forkant av sesongen.

– De er dermed klar over hvilke spesifikke utfordringer Birgit og Philip har, og hvilke tekniske parametre dansen deres skal dømmes på. Birgit skal i størst mulig grad dømmes som en vanlig deltaker, der helhet, musikalitet, rytme og generell forståelse av hver enkelt dans er mer avgjørende enn selve fotarbeidet, sier hun.

– Helt avgjørende

Skarstein understreker at TV 2s håndtering av hennes deltakelse har vært alfa og omega for at hun kan stå inne for det selv.

– Det var viktig for meg å vite at det ble gjort på ordentlige premisser. Det handler om å ha respekt for meg og mine dansekolleger. At jeg blir bedømt på en ordentlig måte og at gjennomføringen ikke blir halvveis, er helt avgjørende, begynner hun.

– Det at TV 2 har gått til anskaffelse av en dansestol og at produksjon og dommere sitter på relevant kompetanse, er et bevis på at de gjør det ordentlig. Dette setter oss i stand til å levere den kvaliteten publikum fortjener, og gir samtidig kunnskap om hva som faktisk skjer på dansegulvet, avslutter Skarstein.

