Slik følte landslagsspilleren koronaen på kroppen

Se Norge-Østerrike fredag fra 20.00 på TV 2 og Sumo!

Nedtellingen til fredagens landskamp mot Østerrike i Nations League fortsetter.

Etter onsdagens trening på Ullevaal møtte Lars Lagerbäck pressen sammen med Patrick Berg og Mathias Normann. Sistnevnte er tilbake i kampform etter å ha mistet Rostov-kamper i juni grunnet koronasmitte.

– Vi hadde ganske mange tester i klubben. Så viste det seg at jeg var positiv. Jeg hadde feber og følte meg dårlig, så jeg ble sendt hjem på to ukers karantene og hadde egentlig alle symptomene. Ingen smak, ingen lukt, forkjølet og feber, beskriver Rostov-proffen.

– Jeg var bare innstilt på å bli helt frisk og komme tilbake

Karrieren i Russland har skutt fart, og heldigvis har 24-åringen ikke vært preget av sykdommen som oppstod i sommer mot slutten av forrige sesong. Han forteller også at han mentalt sett aldri gravde seg ned på grunn av den positive covid-19-smitten.

– Tanken min var bare å gjøre det jeg fikk beskjed om. Sitte hjemme i to uker. Og da jeg hadde gjort det, ta en ny test. Regelen var da at jeg måtte ha to negative tester. Jeg var egentlig aldri langt nede eller noe sånt. Jeg var bare innstilt på å bli helt frisk og komme tilbake. Nå har jeg ingen problemer, sier Normann.

Midtbanespilleren har spilt alle seks kampene for et Rostov-lag som ligger på 7. plass i russisk toppdivisjon etter en drøy måned med ligafotball. Landslagssjef Lars Lagerbäck sier Normann fort kan komme til å starte en av de to kommende Nations League-kampene.

– Han er vel like aktuell som de øvrige midtbanespillerne. Han har en fordel i og med at han er i sesong. Det er ikke noe spørsmål rundt om han holder i 90 minutter, sier svensken.

En mann ute av troppen

Førstegangsreisende Patrick Berg fikk også spørsmål om hemmeligheten bak Berg-suksessen i Bodø, når han nå trår i fotsporene til både far Ørjan, onkel Runar og farfar Harald Berg når det gjelder å delta på det norske A-landslaget.

– Vi er ganske like i væremåte. Iallfall jeg, Ørjan og Harald. Vi er rolige og sindige og jobber hardt. Det er hard jobb, i tillegg til at man blir født med de genene man har.

På onsdagens pressekonferanse kunne Lars Lagerbäck også meddele at Fredrik Midtsjø forlater troppen med en kink i nakken.

Han blir imidlertid ikke erstattet, siden 23 mann allerede er i troppen.

Norges kalender i høst, (alle kamper direkte på TV 2):

4. september, Norge - Østerrike, Nations League

7. september, Nord-Irland - Norge, Nations League

8. oktober, Norge - Serbia, EM-playoff

11. oktober, Norge - Romania, Nations League

14. oktober, Norge - Nord-Irland, Nations League

12. november, potensiell EM-playoffinale mot Israel/Skottland

15. november, Romania - Norge, Nations League

18. november, Østerrike - Norge, Nations League

