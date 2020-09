Politiet: – Ser fremdeles på råkjøringsvideoen

Politiet sier at de foreløpig vil legge lasermålingen som viser at Petter Northug kjørte i 168 km/t til grunn i en kommende straffesak, men at råkjøringsvideoen fremdeles blir undersøkt.

– Det er det han ble tatt for, og da vil det være naturlig for oss å bruke det, sier politadvokat Karoline Ekeberg i Øst poitidistrikt om lasermålingen, til TV 2.

Petter Northug har senere innrømmet å ha kjørt langt over 200 km/t, og filmet det.

Politiet besitter videoen, og Ekeberg sier at materialet er en del av den videre etterforskningen.

Politiet har også ransaket Northugs leilighet, og fant omlag 10 gram kokain. Ransakelsen ble begrunnet med at Northug avla en positiv spyttprøve.

– Det var prøven i tillegg til andre forhold som ble vurdert av politipatruljen på stedet, sier Ekeberg.

– Hvilke andre forhold la politiet til grunn?

– Det ønsker jeg ikke kommentere, sier politiadvokaten.

Ekeberg vil ikke svare på om det blir aktuelt å be om ubetinget fengsel for Northug i en kommende straffesak.

I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev TV 2 at politiet ville se bort ifra råkjøringsvideoen. Politiet har siden tatt kontakt med TV 2 og fortalt at de fremdeles ser på videoen av Northug, og at den er en del av den videre etterforskningen.

Negativ prøve

Onsdag morgen ble det kjent at blodprøven Petter Northug avla etter at han ble tatt i 168 km/t i 110-sonen nord for Oslo var negativ.

Dermed frafalt siktelsen om ruspåvirket kjøring. Northug er fremdeles siktet for fartsovertredelse og oppbevaring av narkotika.

Northug har senere innrømmet at han kjørte langt over 200 km/t, og at han filmet seg selv mens han gjorde det.

– Ingen uenighet

Northugs forsvarer, Halvard Helle, sier til TV 2 at Northug vil avhøres i nærmeste fremtid, og at han ikke tror det er noen uenighet om hvilken hastighet Northug blir tiltalt for i en kommende straffesak.

– Han fortalte åpent at han hadde holdt en høyere hastighet enn det som fremkommer. Jeg regner med det blir avklart hvilket faktum som legges til grunn i politiavhøret, sier Helle.

– Hva mener du er riktig?

– Jeg vil ikke gå inn i detaljene om saken, hovedfokus nå må være at et alvorlig forhold, nemlig kjøring i ruspåvirket tilstand, har frafalt, sier han.

Forsvareren forteller videre at Northug vil ta sin straff.