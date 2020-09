Statens vegvesen gjennomfører en rekke kontroller av tunge kjøretøyer. Her handler det både om det tekniske og om sjåførene har alt det formelle i orden.

De fleste kontrollene finner sted på dagtid, men de som ikke har orden i sakene sine kan heller ikke føle seg trygge på natten. Det har tre førere og arbeidsgiveren deres nå fått erfare.

Denne uken har Statens vegvesen nemlig hatt nattlig mobilkontroll på riksvei 25, sør for Elverum i Hedmark.

Her kom de over transport av noe som engasjerer veldig mange nordmenn for tiden: Nemlig vindmøller.

Saftige gebyrer

Her snakker vi deler som kan være både tunge og store i omfang. Det er derfor snakk om spesialtransport, noe som er underlagt strenge regler.

Tre ekvipasjer fra samme firma ble vinket inn til nærmere kontroll. Og en tur på vekten, viste snart at dette ikke var som det skulle være.

Det endte med tre bruksforbud, samtidig som dispensasjonen ble inndratt. Og det ble også tre saftige gebyrer for ulovlig overlast, på henholdsvis 22.900, 25.500 og 52.500 kroner. Med andre ord: Dette ble en dyr tur for transportøren!

Over 100.000 i gebyr for overlast ble resultatet ved denne kontrollen, sør for Elverum. Foto: Statens vegvesen.

Diameter på 136 meter

Ved bruksforbud, får man heller ikke lov til å kjøre videre før alt er innenfor reglene.

Det er forresten ikke rart at det byr på utfordringer å transportere vindemølle-deler på vei.

Utbyggingen av Haram vindkraftanlegg har vært høye oppe i nyhetsbildet i sommer. Bare her skal man sette opp åtte turbiner, med 82 meters tårnhøyde og rotorer som har en diameter på 136 meter. For transportbransjen er oppdrag som dette naturligvis en real utfordring.

