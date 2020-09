Onsdag holdt helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold i FHI pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Skjenkereglene i Norge er ikke strenge sammenlignet med andre land, sa Høie under pressekonferansen.

Regjeringen viderefører regelen om skjenkestopp ved midnatt.

– Vi skal vurdere dette fortløpende. Vi ser nå på erfaringene vi har gjort fra skjenkestoppen. Jeg vil understreke at det ikke er noen misnøye med utestedene, sa Høie.

– Unge må tenke på seg selv også

Høie snakket også til ungdommen og ba dem passe på å ikke selv bli smittet, selv om mange unge er mest redd for å smitte andre.

– Det er fint at unge er omsorgsfulle og tenker mer på andre enn seg selv, men det er viktig at de unge tenker på seg selv også, sa Høie under pressekonferansen.

Han fortalte at dersom friske ungdommer blir smittet, kan dette få konsekvenser for resten av befolkningen.

– Det er for eksempel mange unge mennesker som jobber på eldrehjem som kan smitte andre her, forteller Høie.

– Komplett uforståelig

Virke reagerer sterkt på onsdagens pressekonferanse.

– Det er komplett uforståelig at helseministeren velger å videreføre skjenkestoppen med den kunnskapen vi har i dag. I flere uker har vi sett konsekvensene av dette, ved at private sammenkomster er blitt til smittefester, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

De mener det er nettopp dette Virke og bransjen selv advarte mot da skjenkestoppen ble innført.

– Det er bedre at folk tar festen hos seriøse aktører i serveringsbransjen enn i private rom der ingen passer på at smittevernreglene overholdes, sier Kristensen.

Virke sier at regjeringen må lytte til bransjen.

– Nå har de avviklet kompensasjonsordningen samtidig som de opprettholder strenge restriksjoner som gjør at virksomhetene blør. De må snarest komme med tiltak som gjør at næringen kan komme seg gjennom dette, sier Kristensen.

Nasjonal smitte på lavt nivå

FHI opplyser under pressekonferansen at de beholder rådene for influensavaksine som de allerede har.

– Det er ikke et mål at alle i befolkningen skal ta influensavaksinen, sa Line Vold.

Koronaspredningen betegnes fortsatt som lav i ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet, til tross for utbrudd og klynger i enkelte kommuner.

– Smitte foregår i hovedsak i forbindelse med lokale utbrudd, men også blant personer smittet i utlandet, skriver FHI på sine hjemmesider.

Til tross for flere lokale utbrudd den siste tiden, er det ingen stigning i antall innleggelser på sykehus.

– En forklaring er at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp, sa Line Vold under onsdagens pressekonferanse.

– Trenger ikke rette pekefinger

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at alle burde forsøke å bruke munnbindet riktig, men at dette ikke er helt avgjørende for smittespredning.

– Vi trenger ikke å rette pekefinger mot de som bruker munnbind på en litt annen måte, men kan heller gi dem en vennlig påminnelse, sier Guldvog.

Helseministeren forteller at de kontinuerlig vurderer om de skal være strengere på bruken av munnbind.

– Det viktigste er å holde en meters avstand, og så vil munnbind på kollektivtrafikken kunne være et supplement. Dette gjorde antageligvis at flere droppet å ta kollektivtrafikk, sier Høie.

– Bør ikke tenke på hva som er «lov»

Selv om man kan reise i Norden, mener Høie at man ikke bør tenke på hvor det er lov å reise, men hvilke reiser som er nødvendige eller ikke nødvendige.

– Vi ønsker at Norden skal være den mest åpne regionen i Europa. Jeg er veldig glad for en positiv utvikling i flere regioner i Sverige, slik at vi kan åpne hit, sa Høie.

Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) i Indre Østfold ønsker ikke åpning av svenskegrensa.

– Jeg hadde håpet regjeringen har litt mer is i magen før vi åpner opp igjen, sa han til Dagbladet dagen før pressekonferansen.

I august måtte kommunen stenge ned etter et kraftig smitteutbrudd. Frøshaug er klar på at valfarten til Sverige var hovedårsaken.

– Vi tror utbruddet skyldes flere ting, som mobile svensker, stor vandring over grensa, og at mange nordmenn stimlet sammen på kjøpesenter rett over grensa. Det kan se ut til at nordmenn glemmer smittevernreglene når de er i Sverige, sa han mandag.