Nytt stort smitteutbrudd

Ni personer testet positivt for korona i Sarpsborg tirsdag. De fleste kan spores tilbake til et religiøst arrangement.

De siste dagene har 42 personer fra det samme miljøet i Sarpsborg og Fredrikstad fått påvist korona. Det har blant annet ført til omfattende karantene i barnehager, skoler og helseinstitusjoner, skriver kommunen.

Kommuneoverlege i Sarpsborg, Karianne Jenseg Bergmann, forventer flere positive tester fra det samme miljøet i dagene som kommer.

– Vi har et godt samarbeid med lederen i det religiøse nettverket og vi vet at miljøet også ser alvorlig på dette. Alle de som deltok på arrangementet er satt i karantene. Det samme er flere andre nærkontakter. Derfor føler vi at vi har en viss kontroll på situasjonen, sier kommuneoverlegen.

I dagene fram mot sist helg var det et religiøst arrangement i Sarpsborg.

Det gjelder feiring av en muslimsk høytid, opplyser kommuneoverlege Karianne Bergman i Sarpsborg kommune til TV 2.



Minst én av deltakerne var smittet og dermed har det vært en stor spredning av koronaviruset, først og fremst i Sarpsborg og Fredrikstad.

Siden lørdag er det registrert 13 nye koronatilfeller i Sarpsborg og 35 i Fredrikstad.

Det pågår et meget omfattende smittesporingsarbeid. Så langt har det avdekket at 11 av de 13 i Sarpsborg og 31 av de 35 i Fredrikstad kan knyttes til det samme miljøet og deres religiøse arrangement.

I Sarpsborg er det jevn spredning i aldersgruppen fra 10-50 år.

– Flere hundre personer er satt i karantene som følge av dette utbruddet. I Sarpsborg gjelder det blant annet ansatte og elever ved Sandesundsveien skole, Greåker videregående skole og Tingvoll sykehjem, opplyser kommunen.

På sistnevnte sted er alle 12 pasientene på avdeling D, i tillegg til seks ansatte, satt i karantene og blir testet. Alle berørte elever, pasienter og deres pårørende har blitt varslet.