Slaktet Northug sist: Dette mener han må gjøres for å vinne tilbake tilliten

– Dette var en forutsetning for at Northug-navnet kunne reddes, sier kommentator Tomas Pettersson.

«Skal vi stole på en dum narkoman?» skrev Tomas Pettersson på kommentatorplass i Expressen etter at Petter Northug holdt pressekonferanse 21. august.

Ord han senere angret på å ha brukt.

– Overskriftene og ordene jeg brukte i den første kommentaren var unødvendig av meg. Det var hverken empatisk eller smart, og jeg burde ikke brukt de formuleringene, sier Pettersson til TV 2.

Som langrennsreporter- og kommentator har Tomas Petterson fulgt karrieren til Petter Northug svært tett.

Onsdag formiddag sprakk nyheten om at politiet frafaller siktelsen mot Petter Northug som omhandler kjøring i påvirket tilstand.Samtidig opprettholdes den delen av siktelsen mot Northug som omhandler oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse.

– Jeg ble veldig glad da jeg så det. Jeg er glad for Petters skyld, det var en utrolig viktig beskjed for ham å få, sier Pettersson til TV 2.

– Kan dette redde merkevaren Petter Northug?

– Det er litt for tidlig å si, men dette var en forutsetning for at det i det hele tatt skulle være mulig å redde Northug-navnet.

– For Petters troverdighet er dette utrolig viktig

Tomas Pettersson tror det nå blir lettere for det norske folket å tilgi skihelten.

– Ja, jeg tror det. Han var veldig klar på pressekonferansen om at han ikke hadde kjørt i ruspåvirket tilstand. For Petters troverdighet er denne bekreftelsen utrolig viktig. Dersom det hadde kommet frem at han ikke snakket sant, hadde dette blitt veldig mye verre for ham.

– Hva tenker du om Petters vei videre nå?

– Oi, det er vanskelig å svare på. Det er utrolig mye som er opp til Petter selv nå. Han må være klar for å ta imot hjelp, han må være klar til å forandre livet sitt totalt. Det er forutsetninger for at dette skal gå bra. Dersom han klarer det, så ser jeg alle muligheter for at han kan komme tilbake på et vis, men ballen ligger hos Petter. Han har en lang vei å gå, sier Pettersson til TV 2.