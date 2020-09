Åpningen av Norges dyreste sykkelvei skaper sinne: – Nå må de gi seg

FORUS (TV 2): Onsdag klippet samferdselsministeren snoren for den nye sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes. Mange mener prislappen på 1,4 milliarder kroner er absurd høy.

Gule skillelinjer, tunneler og en bro. Vikeplikt-skilt, svart asfalt og avkjøringsfelter.

Det minner på mange måter om en miniatyrutgave av en motorvei, slik man kan oppleve på diverse fornøyelsesparker.

Denne sykkelveien står trolig ikke tilbake for noen annen i Norge.

Det gjør heller ikke prisen.

Om lag 100.000 kroner per meter blir fasiten for den 13 kilometer lange veien.

– Blir det såpass, ja? Det er alt for mye. Alt for mye, sier Hans Von Ely.

Han rister på hodet.

– For en sykkelsti? Nei, nå må de gi seg.

HØY STANDARD: Den nye sykkelveien er laget på samme måte som en klassisk bilvei. Samferdselsministeren tror veien vil få flere til å velge sykkelen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Burde brukes på noe annet

Han er én av mange som har reagert på prisen for den nye sykkelstamveien.

Kritikerne forstår ikke hva vi skal med en så kostbar vei, når det allerede finnes en sykkelsti mellom de to byene.

– Hadde jeg hatt en milliard, så kunne jeg brukt 100.000 kroner hver dag i 28 år. Det er mye penger, sier Von Ely.

Pensjonisten forklarer at han mener det er riktig å legge til rette for sykling til og fra jobb, men kunne heller ønske at pengene ble brukt på andre formål.

– Nå er det fint vær, men det skal ikke mye vind, regn, sludd og snø til før den blir uførbar. De kunne ha brukt pengene på så mye annet, sier han.

KRITISK: Hans Von Ely er en av mange som er kritisk til at Vegvesenet bygger en sykkelvei til over 1.4 milliarder kroner. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Åpnet 3,8 kilometer

Ikke alle er like kritiske. Onsdag ble i underkant av fire kilometer av den avanserte sykkelstien åpen for alle.

– Dette er fremtiden. Det blir bare flere og flere syklister. Både miljømessig og helsemessig så er det veien å gå. Noen mener det er dyrt, men det kommer an på hva de sammenligner med, sier syklist Jon Drogseth.

I løpet av tre år skal 13 kilometer med vei, kun forbeholdt syklistene, være tilgjengelig for dem som pendler mellom Stavanger, Forus og Sandnes.

– Hva synes du om prisen?

– Det høres utrolig mye ut og det er det jo, men sett i forhold til de veiprosjektene som er laget her og på Østlandet – så er det peanøtter, sier Drogseth.

KLIPPET SNORA: Mange hadde møtt opp da Knut Arild Hareide åpnet deler av den nye sykkelstamveien. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Norges flotteste

Samferdselsministeren var blant de første som fikk teste veien, kort tid etter at han hadde klippet snoren og erklærte det han kaller «Norges flotteste sykkelvei» for åpnet.

– Du, den er fantastisk flott. Jeg har aldri syklet på en så god sykkelvei, sier Knut Arild Hareide (KrF) til TV 2.

Det er hans departement som tar den saftige regningen for veien, som er en del av Bymiljøpakke Nord-Jæren. Bompenger er ikke med på å finansiere den.

– En riktig investering

Hareide er uenig med dem som synes at 1,4 milliarder til syklistene er en feilprioritering.

Ministeren viser til hvordan det nå vil bli mulig å sykle mellom byene på en halvtime, og at sikkerheten økes betraktelig.

TEST: Statsråden benyttet anledningen til å prøvekjøre den nye veien. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Jeg mener at pengene som blir brukt på dette er en riktig investering. Vi får både god trafikksikkerhet, det er bra for miljøet, for lufta og det er bra for helsa til de mange som velger å sykle, sier han.

– Men 100.000 per meter?

– Det blir naturlig nok dyrt når du bygger i en by. Det å bygge under en stor motorvei, da koster det noe – selv om det kun er en sykkelvei, sier han.

Derfor koster den så mye

Det er en rekke grunner til at prislappen havner der den gjør, forklarer Kari Smådal Turøy, prosjektleder i Statens vegvesen.

– For eksempel er det et tungt grunnarbeid. Vi bygger langs motorveien og inn mot næringseiendommer. Det er dyrt – folk må ha oppgjør for det arealet vi beslaglegger, sier hun.

MERKEDAG: Prosjektledelsen i Vegvesenet beskriver åpningen som en merkedag. Nå ser Smådal Turøy frem til at innbyggerne kan ta veien i bruk. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Prosjektlederen nevner også at det krever tid og penger for å legge vekk ledninger og lignende som ligger under bakken.

– Det er ikke asfalten som koster mest her, altså, sier Smådal Turøy.

Hun tror folk kommer til å lære seg å sette pris på sykkelstamveien etter hvert.

– Nå får folk se en vei med en høy standard. Du har gul midtlinje sånn at du kan sykle i ditt kjørefelt – som når du kjører bil. Jeg tror at når folk ser hvor bra dette er, så vil de synes det er bra og at de også kommer til å bruke den, sier hun.