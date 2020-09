Ryktene om boksen har gått i 130 år – nå er den endelig åpnet

Siden 1800-tallet har det gått rykter om en mystisk boks som er skjult i David-fontenen i den belgiske byen Verviers.

Da den utsmykkede fontenen nylig skulle restaureres, ble ryktene – til manges store overraskelse – bekreftet.

BBC skriver at arbeidere 20. august fant boksen i en uthult stein like bak bysten til Pierre David. David var byens første ordfører etter den belgiske revolusjonen.

Da han døde i 1839, ga han bokstavelig talt byen hjertet sitt.

«En forbløffende oppdagelse i hjertet av David-fontenen,» skrives det på byens offisielle nettsted.

STORSLÅTT: David-fontenen på Place Verte i Verviers. Foto: Verviers.be

Urban legende ble virkelighet

Slik lyder den inngraverte teksten på metallboksen:

«Hjertet til Pierre David ble plassert i monumentet 25. juni 1883».

– En urban legende har blitt virkelighet. Boksen var i den øvre delen av fontenen, like ved bysten til Pierre David, bak en stein som vi fjernet under renovasjonen av fontenen, sier rådmann for offentlige arbeid, Maxime Degey, til The Times.

Startet innsamlingsaksjon

Den folkekjære ordføreren Pierre David døde i en alder av 68 av et fall fra høyloftet sitt.

Innbyggerne skal ha vært utrøstelige, og myndighetene startet en innsamlingsaksjon for å bygge et monument til minne om ham.

Med familiens velsignelse, fjernet de hjertet hans slik at det kunne bli en del av monumentet.

GODT SKJULT: Slik var boksen blitt plassert høyt oppe på monumentet. Foto: Verviers.be

Det tok flere tiår før myndighetene klarte å samle inn nok penger. Det var også lange diskusjoner om hvor monumentet skulle stå.

Til slutt ble Place Verte valgt ut, og det ble bygget en stor fontene med en byste av Pierre David på den.

Deretter ble metallboksen med hjertet i plassert i den uthulede steinen.

Metallboksen og hjertet blir nå stilt ut på Verviers' kunstmuseum, hvor byens 55.000 innbyggere med egne øyne kan se det de «alle» har pratet om i 130 år.