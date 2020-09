Dette er de beste rødvinene til under 150 kroner

Finnes det gode rødviner til under 150 kroner?- Ja, sier vinkjenner Liora Levi som avslører sine beste kjøp her.

Kjenner du deg igjen; Du går rundt på Vinmonopolet og aner ikke hva du skal kjøpe. Skal jeg kjøpe den jeg alltid velger, eller skal jeg tørre å prøve noe nytt? Og hvor høyt skal jeg legge meg på pris?

God morgen Norge utfordret derfor sommelier og vinekspert Liora Levi til å velge ut fire gode kjøp til under 150 kroner og en alkoholfri variant. For det finnes mange viner som koster under 150 kroner, det gjelder bare å finne dem.

Liora Levis fire rødvinsfavoritter til under 150 kroner:

1: Pedro del Castillo Red Blend 2018, Mendoza, Argentina, kr 139,90. Bestillingsutvalget (BU).

2: Cátulo Tinto Garnacha 2019, Navarra, Spania, kr 139,90. (BU) Denne gikk ut fra basisutvalget 1. september, men finnes fremdeles i mange butikker over hele landet.

3. Zenato Bardolino Rosso 2019, Veneto, Italia, kr 144,90. (BU) - Nyhet.

4. Cune Crianza 2016, Rioja, Spania, kr 149,90.

5. Alkoholfritt: Egge Gård Liereple Aronia, Norge, kr 64,70. Nyhet -tilgjengelig fra fredag 4. september.

Hva passer disse vinene til?



Dette er fire viner som ikke er for kraftige, og som kan drikkes både med eller uten mat. Disse vinene passer til kos når det begynner å bli kjølig ute, eller til sensommergrilling, høstgryter, kjøttmiddager, tomatiserte eller kremete pastaretter eller kraftige vegetarretter med stekte grønnsaker.

Det fine med den alkoholfrie er at den er eplebasert, men aroniainnslaget gir vinen en fylde som gjør at den også egner seg godt til kraftigere matretter med kjøtt eller andre retter hvor råvarene har stekeflate.

Vil du finne et enda rimeligere alternativ? Den aller billigste flasken på Vinmonopolet i vanlig størrelse (0,75 l) er Bayanegra Tempranillo 2019 fra Spania til 96 kroner.