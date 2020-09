Måtte ta et vanskelig valg da han ble sammen med Sophie Elise

For omtrent tre år siden kunne en av Norges største influensere, Sophie Elise Isachsen, avsløre at hun hadde funnet kjærligheten med Kasper Kristoffersen.

Det var derimot ikke et ferskt bekjentskap mellom de to, som møttes for første gang på ungdomsskolen i hjembyen, Harstad.

– Vi tenker jo på det noen ganger, at hadde vi fått beskjed om det da vi gikk på ungdomsskolen at «det var dere to som kom til å ende opp med hverandre», så hadde vi sikkert tenkt sånn «uff, det var kjipt», sier Sophie Elise Isachsen i sofaen hos God morgen Norge.

Kristoffersen ler og sier seg enig.

Samtidig kan hun fortelle at den nåværende kjæresten egentlig var med på det aller første bildet som ble lagt ut på bloggen hennes, – han ble derimot klipt bort.

– Det skulle vært av Kasper, men jeg croppet han bort. Så jeg hadde armen hans rundt meg, men jeg tok bort ansiktet hans. Jeg følte ikke han var verdig min blogg på den tida, ler hun.

Vanskelig valg

Isachsen, som har vært vant til å blottlegge livet sitt siden hun var 15 år, har mange ganger vært åpen om egne følelser, angst og tunge tider.

Kristoffersen har også slitt med angst, men i motsetning til bloggeren var han absolutt ikke interessert i oppmerksomhet rundt det. Tvert imot ønsket han så lite oppmerksomhet som mulig, og kunne i en periode slite med å gå på butikken og møte blikket til andre mennesker.

Han måtte derfor gå flere runder med seg selv før han valgte å bli livsledsageren til en av Norges mest profilerte influensere.

– Jeg kjente et behov for å trekke meg litt bort, bruke litt tid for meg selv og ikke være så eksponert, og det ble jo også mer trengende når vi ble sammen. Da måtte jeg liksom bestemme meg, «ønsker jeg å være i offentligheten?», og jeg kjente at jeg ikke var helt klar for det, forteller Kristoffersen.

Utfordret angsten

Tre år etter er han derimot svært glad for å ha tatt det valget han tok den gangen han ble sammen med kjæresten.

– Det viste seg å være en av de fineste tingene som har skjedd. Jeg tok et valg, at «okei, nå skal vi høre på meg», i stedet for den frykten eller de bekymringene jeg hadde for andre, sier Kristoffersen.

Harstad-mannen, som nylig flyttet til Tromsø for å studere psykologi, forteller at han har kommet langt med å overvinne frykten, at de to har gjort hverandre tryggere og at han nylig har valgt å være åpen om sine psykiske utfordringer i sine sosiale medier-kanaler.

– I det siste har jeg merket et ønske om å dele litt, og det føles veldig riktig å fortelle om det jeg har gått igjennom. Både for meg selv og for andre, sier han.

26-åringen har gradvis eksponert seg for ulike situasjoner han fryktet. Til slutt hoppet han i det og utfordret seg selv i et stunt mange har beundret han for – å sitte en halvtime på Karl Johans gate i Oslo og meditere.

Felles prosjekt

I tillegg til å være åpen om sine psykiske utfordringer, går psykologistudenten nå også i bresjen for en annen, noe tabu, sak, – menn som strikker.

Paret har nemlig startet et felles strikke-prosjekt, sammen med strikkedronning Dorthe Skappel. De ulike plaggene har fått navn som blant andre «Trygg», «Ro» og «Modig», noe som ikke er rent tilfeldig.

– Vi satt egentlig bare en kveld hjemme hos Dorthe og skulle slenge ut noen ord som beskrev hverandre og den situasjonen vi nå er i med avstandsforholdet, forteller de to.

Samtidig kan Isachsen avsløre hvem av dem som er best til å strikke.

– Han. Han er en mer nøye person enn meg generelt i livet, sier hun og får støtte fra kjæresten.

– Ja, jeg er jo litt perfeksjonist der, både på godt og vondt, ler Kristoffersen.