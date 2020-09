Ryanair lokker folk til røde land med elleville priser

Stadig flere europeiske land markeres som røde av FHI. Samtidig kan du kjøpe billett til flere destinasjoner for under 50-lappen hos Ryanair.

Folkehelseinstituttets kart over Europa blir stadig rødere, og FHI har varslet at enda flere land kan bli røde mot slutten av uka. På grunn av smittesituasjonen anbefaler FHI nå at regjeringen også endrer Italia, Vatikanstaten, San Marino og Slovenia fra gul til rød.

Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Når et land er farget rødt, betyr det at landet er under høyt smittepress og at du må gå i karantene når du kommer tilbake til Norge. Gul farge betyr økt risiko, men at karantene ikke er påkrevd ved innreise til Norge.

Flyselskapene har enorme utfordringer som følge av koronakrisen, og Ryanair har nå gått til dramatiske skritt for å fylle sine fly. Fra tirsdag morgen la selskapet ut en million billetter for kun 49 kroner én vei.

Tilbudet gjelder alle norske ruter, blant annet fra Torp Sandefjord lufthavn til London, Manchester, Alicante, Málaga, Gdansk og Milano. Salget varer til midnatt natt til torsdag, og tilbudet gjelder reiser til og med oktober.

Ryanair har ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Kostbart å drive slik

Fra slutten av juni så man en økning i flyselskapenes kapasitet både i Norge og Europa, som fortsatte til begynnelsen av august. Så har dette falt kraftig igjen, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

– Reiserestriksjonene og karantenereglene som er innført i Europa gjør at flyselskapene stadig må trekke tilbake kapasitet. Dette er veldig utfordrende for flyselskapene, sier Elnæs, som tidligere har jobbet i Ryanair.

Flyselskapene må forholde seg til et stadig skiftende marked, som gjør det svært vanskelig å planlegge for etterspørsel og priser. Hvor mange fly som skal være i drift, må hele tiden vurderes.

– Det er kostbart for flyselskapene å drive slik. Passasjerer booker også reiser veldig tett opp mot reisedato, som gjør det enda vanskeligere for selskapene å planlegge, sier Elnæs.

For Norwegian og SAS tror han den beste muligheten for vekst ligger i innenlandsreiser.

– Det er innenlands man kan sette inn mer kapasitet, slik at selskapene får inn større kontantstrøm. Jeg kaller det kontantstrøm og ikke inntekter, for selskapene går med dundrende underskudd, sier Elnæs.

– Handler om å selge mest mulig

Flyanalytikeren er ikke overrasket over Ryanairs kjempesalg på billetter. Han sier det irske selskapet har en strategi om å fylle opp flyene fremfor å selge færre billetter til høyere pris.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Da får du flere passasjerer som potensielt bruker penger på fast track, setevalg og andre tilleggstjenester som øker inntekten per solgte billett. Samtidig er nok terskelen for å droppe reisen lav, når prisen er som den er. Blir det noe tull, dropper du å reise, og da vil du neppe bruke tid på å få tilbake 100 kroner fra Ryanair, sier Elnæs.

– Er det etisk forsvarlig å selge billetter til en slik pris, mens myndighetene fraråder reiser?

– Det tror jeg ingen flyselskaper har i bakhodet. For dem handler det kun om det kommersielle og hvordan de skal få solgt flest mulig billetter. For flyselskapene handler det ikke om å flytte folk til røde land, det valget er det folk som tar selv, sier Elnæs.

Han spår en vanskelig høst for flyselskapene, blant dem SAS og Norwegian.

– Det ser skummelt ut fremover. Det er veldig uforutsigbart både for kunder og selskaper. Etterspørselen er lav, og folk bestiller kort tid før avreise. Det er veldig usikkert hvor kraftig bølge to av covid-19 vil slå inn, sier Elnæs.

– Går mot lang vinter

Kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise forteller om lav aktivitet i flymarkedet for tiden.

– Våre data fra Finn Reise viser at det som bookes for tiden stor sett er innenriksfly, som stod for cirka 80 prosent av bookingene forrige uke. Booking-volumet er dramatisk lavere enn på samme tid i fjor, sier Berge.

Han sier det går mot en lang og mørk vinter for flyselskapene dersom det ikke kommer en vaksine eller det blir mer forutsigbarhet rundt myndighetens koronatiltak.

– Det er nærmest umulig å produsere flyreiser når fargene på land skifter fra grønt og gult til rødt som trafikklys, sier Berge.

– Et fly på bakken gir bare utgifter

Berge er ikke overrasket over Ryanairs supertilbud, og trekker frem andre lavprisselskaper, som Vueling, som har gjort det samme.

Kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge. Foto: Caroline Roka

– Det viser at etterspørselen etter flybilletter i Europa er fraværende og at selskapene må stimulere etterspørselen for å fylle flyene. Det handler også om likviditet og det å få inn penger i kassa. De må få flyene i lufta, for et fly på bakken gir bare utgifter.

I likhet med Elnæs, tror Berge at SAS og Norwegian bør satse på å få opp etterspørselen innenlands, hvor det ikke er stadig skiftende reiserestriksjoner.

– Jeg tror høsten for SAS og Norwegian blir meget utfordrende. Det er mange faktorer som spiller inn, fra stram likviditet til lav etterspørsel, og mange selskaper som i økende grad benytter videokonferanser når det er mulig, sier Berge.

Oppfordrer til testing

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier TV 2 at det er fullt lovlig for nordmenn å reise utenlands, men at Helsedirektoratet anbefaler ingen å reise til land med høye smittenivåer.

– Hvis man likevel velger å reise, må man sette seg grundig inn i situasjonen lokalt og planlegge for 10 dagers karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, sier Nakstad, og fortsetter:

– Vi anbefaler dessuten reisende fra røde land om å teste seg på flyplasser selv om de skal i 10 dagers karantene, slik at man fanger opp eventuelle smittetilfeller på flyet og får startet smittesporing raskt.