Med en offroad-arv som strekker seg over 70 år tilbake i tid er Toyota Land Cruiser ikonisk.

Dette er takket være modellens evne til å kombinere kvalitet, driftssikkerhet og pålitelighet med gode offroad-egenskaper.

Som Toyotas mest utbredte modell er Land Cruiser tilgjengelig i mer enn 190 land verden over. De gode offroad-egenskapene har gitt modellen et bunnsolid rykte, som en av de tøffeste og mest pålitelige firehjulstrekkerne, og gjort den til bestselger i sitt segment i en rekke europeiske land.

Vi finner den gjerne i miljøer hvor det knapt er meningen at man skal kjøre bil overhodet. Men også her hjemme har modellen hatt suksess. Da som toseteres, avgiftsvennlige varebil med grønne skilter.

Blir sterkere og snillere

Den nye Black Pack-utgaven byr på sorte detaljer framfor forkrommede som vi er vant til. Foto: Copyrighted: Jeroen Peeters www.jeroenpeeters.eu

Dagens modell kom tilbake i 2010 og begynner dermed å trekke på årene. Mange venter nok på en helt ny utgave. Toyota på sin side velger å holde liv i den store SUV-en en stund til. Da med en oppgradering som gjør billegenden både sterkere, snillere og mer moderne.

Den oppdaterte 2020-versjonen skal forsterke Land Cruisers gode rykte – med en 2,8 liters dieselmotor, stopp & start-teknologi, oppgradert multimediasystem og forbedrede aktive sikkerhetsteknologier, samt noen nye stylingdetaljer spesiallaget for Black Pack. Mer om det siste senere.

Den velprøvde dieselmotoren er på 2,8 liter, har 4 sylindre og 16 ventiler, overliggende kamaksel og common rail-teknologi – og drar nytte av en økning i både kraft og dreiemoment. Maksimal effekt har økt (med 27 hk) til 204 hk/ ved 3000-3400 o/min, og maksimalt dreiemoment har økt (med 50 Nm) til 500 Nm ved 1600-2800 o/min.

Paret med en 6-trinns automatisk girkasse gir dette Land Cruiser en topphastighet på 175 km/t og senker akselerasjonstiden fra 0-100 km/t til 9,9 sekunder. Dette er en forbedring på 3 sekunder sammenliknet med forgjengeren.

Samtidig er både gjennomsnittlig drivstofforbruk og CO2-utslipp blitt senket. Det som gjelder nå er 0,76 l/mil, og CO-utslippet er redusert med 13 g/km til 199 g/km.

Ny og moderne teknologi

Innvendig er et helt nytt, bedre og raskere multimediasystem på plass.

Utstyrsnivået i bilen har også blitt forbedret, blant annet med et helt nytt multimediasystem og en multi touch-skjerm med raskere programvare og skjerm med bedre respons. Hjem-skjermen kan tilpasses etter eget ønske, og systemet er kompatibelt med både Apple CarPlay og AndroidAuto.

Systemet har også en OneBox søkemotor fra Google, som samler søketreff oversiktlig i en egen infoboks, samt fem års kartservice med oppdateringer over nett. Av andre tilkoblede tjenester har du direkte trafikkrapportering og informasjon om fartskameraer, parkering, bensinpriser og vær.

Land Cruiser er nå utstyrt med andre generasjon Toyota Safety Sense sikkerhetsteknologier. Dette inkluderer Kollisjonsvern (PCS) med både fotgjengergjenkjennelse i mørket og syklistgjenkjennelse på dagtid, samt Adaptiv Radar Cruise Control (ACC).

Toyota Land Cruiser passer perfekt der det er litt rufsete forhold.

Black Pack

I tillegg til de teknologiske oppdateringene, tilbys kundene også mer stil og større prestisje med spesialutgaven Land Cruiser Black Pack.

Utvendig inkluderer Black Pack helsvart, forkrommet grill og bakpynt – og for første gang i Land Cruiser-familien; svarte tåkelyshus, sidespeil og beltespenner samt baklys i klart glass. Interiøret løftes også med en skreddersydd, svart midtkonsoll.

Den oppdaterte 2020 Land Cruiser byr på en kombinasjon av offroad-egenskaper og on road-kjøredynamikk som få, om noen andre SUV-er kan tilby. Med sin forbedrede ytelse og høye nivå av innebygd teknologi fremstår Land Cruiser, høy alder til tross, fortsatt som et godt alternativ for de som vil ha en robust og driftssikker SUV med 4x4.

Dette koster den:

Personbilutgaven nærmer seg fort 1,2 millioner kroner med litt utstyr om bord. Etter alt å dømme vil nok fortsatt 90 prosent av det norske salget bli varebil-utgaven.

Dette er prisene på den nye Toyota Land Cruiser.

