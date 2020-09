– Han snakket ærlig, men omdømme hans er fortsatt skadet

Selv om ømdømmeekspert sier at Northugs navn fortsatt er skadeskutt, håper Northugs samarbeidspartner at alle hans partnere kommer tilbake.

Politiet mottok tirsdag ettermiddag analyseresultatet av blodprøven som ble tatt av Petter Northug.

Der ble det klart at han ikke har kjørt i ruspåvirket tilstand.

Han er fremdeles siktet for oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse.

Selv om nyheten om at Northug ikke har kjørt i ruspåvirket tilstand, er det flere samarbeidspartnere som nå sitter på gjerdet om videre samarbeid.

– Omdømmet er fortsatt skadeskutt

Trond Blindheim er ekspert på omdømme ved Høyskolen i Kristiania. At Northug kjørte rusfritt vil trolig ikke bedre hans omdømme med en gang.

– Omdømmet hans har uansett blitt skadeskutt. Han har innrømmet at han har problem med rus, kjørte for fort og ble tatt med narkotika. Jeg tror ikke dette vil hjelpe noe særlig på omdømmet hans, men som i andre saker vil det nok bare være snakk om tid før han er tilbake, sier Blindheim.

Til tross for at omdømme allerede har fått seg en knekk, gjør nyheten veien kortere til at hans navn blir normalisert.

– Det som imidlertid kan være til hjelp, er at da han først satt der på pressekonferansen og sa at han ikke hadde kjørt med rus i blodet, så var han ærlig, sier eksperten videre.

– Håper partnere kommer tilbake

Flere samarbeidspartnere har trekt seg etter skandalen til Northug. Nå tror en av samarbeidspartneren at forholdet mellom Northug og partnerene kan fortsette.

Gründer bak merket «Northug» og Petter Northugs samarbeidspartner, Jon Inge Gullikstad tror alle samarbeidspartnerne vil fortsette etter nyheten.

– Jeg er virkelig lettet. Handlingen Petter har gjort er i seg selv uakseptabel, men nå har et viktig punkt i siktelsen blitt borte. Nå tror jeg at vi får med alle samarbeidspartnerne med oss videre. Jeg legger ikke skjul på at det har en vært litt av en prøvelse denne perioden, men siktelsen om at han har kjørt i ruspåvirket tilstand har vi hatt hengende over oss, sier Gullikstad til TV 2.

Selv om Gullikstad er positiv, har det vært en tung tid.

– Jeg legger ikke skjul på at det har vært litt av en en prøvelse for oss denne perioden, sier samarbeidspartneren videre.

Uaktuelt med samarbeid

Jens Haugland, leder i Uno X var en av samarbeidspartneren til Northug som valgte å avslutte samarbeidet.

Selv om Northug kjørte rusfritt er det uaktuelt å starte opp igjen samarbeidet.

– Nei, samarbeidet vil ikke starte opp igjen. Vi har profesjonelle syklister på landeveien som arbeidsplass og de skal være forbilder i trafikken.

– Er du overrasket over at det bare er dere som har tatt et så klart standpunkt?

– Ja, jeg er kanskje litt overrasket, men for mange er det nok en vanskelig sak. Vi har hele tiden hatt en ryddig avtale med Northug eyewear. Jeg håper inderlig det blir en viktig påminnelse om viktigheten av trygghet i trafikken. Han kjørte alt for fort. Det er viktig at vi reflekterer over hva det betyr, sier han videre.

Sitter på gjerdet

Sportsjef i skiforbundet, Espen Bjervik, ønsker ikke å kommentere en sak under etterforskning, men sier de ikke har tatt en beslutning om samarbeidet de har med den tidligere skikongen.

- Nei, vi har ikke tatt noen beslutning. Vi er i kontinuerlig dialog med Petter og teamet rundt han.

– Vil dagens prøvesvar ha noe å si for hva dere bestemmer dere for?

- Det er klart at det er en vesentlig grovere sak å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Northug selv sier han er lettet over at siktelsen frafalt.