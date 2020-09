Eksperter: – Stor sannsynlighet for at Northug må i fengsel

Både narkotikabesittelsen og råkjøringen er nok til å sende Petter Northug i fengsel, men det finnes muligheter for at 34-åringen slipper unna en ubetinget dom, mener advokater.

Snart tre uker har gått siden den tidligere skikongen ble stoppet av politiet på E6 nord for Oslo, etter å ha blitt målt i 168 kilometer i timen i 110-sonen.

I ettertid har Northug erkjent at han har kjørt i over 200 kilometer i timen i 80-sonen, og at han har filmet dette.

Hjemme hos Northug fant politiet 10 gram kokain.

34-åringen ble også siktet for å kjøre i ruspåvirket tilstand, men onsdag morgen opplyser Øst politidistrikt at blodprøven er ren for rusmidler og at siktelsen frafaller.

Innen kort tid skal Northug i avhør med politiet. På en pressekonferanse for halvannen uke siden erkjente 34-åringen alt, bortsett fra at han kjørte i ruspåvirket tilstand.

– Ubetinget fengsel sannsynlig

Nå er spørsmålet hvilken reaksjon Northug kan vente seg når det tas ut en tiltale og han stilles for retten.

– Det er stor sannsynlighet for at reaksjonen blir en ubetinget fengselsstraff. Det er utgangspunktet for både fartsovertredelsen og oppbevaring av kokain, sier forvarsadvokat Stian Mæland og fortsetter:

– Men det er flere formildende omstendigheter som gjør at han kan få en annen straffereaksjon, blant annet at han erkjenner og at han bidrar til å oppklare et straffbart forhold.

Mæland mener at politiet skal legge til grunn det som er mest gunstig for tiltalte, og det er lasermålingen.

– Jeg vil anta at de forholder seg til den, men de kan bruke videoen og hans forklaring som et argument for å holde straffen høy. Ettersom det er usikkerhetsmomenter rundt videoen, blant annet hvor fort han kjørte og hvor lang strekning han kjørte for fort, så mener jeg at det mest riktige er å legge til grunn det som er mest gunstig for tiltalte, sier Mæland til TV 2.

– Kan gjøres unntak

Også advokat Frode Sulland mener det er stor sannsynlighet for at Northug vil få ubetinget fengsel.

– Hvis videoen er der og han har forklart seg om den, så er det naturlig at han blir dømt på bakgrunn av den farten han forklarer seg om, sier Sulland, og understreker at han ikke har behov for å spå om domstolenes vurdering i en slik sak.

Christian Flemmen Johansen i Advokatfirmaet Elden påpeker at domstolene også kan gjøre unntak for ubetinget fengsel i slike saker.

– Farten alene skal gi 30 timer samfunnsstraff. 10 gram kokain gir normalt 30 til 45 dager ubetinget fengsel, men her kan det gjøres unntak. Det går an å argumentere for at tiltalte kan motta rusbehandling som et alternativ til ubetinget fengsel, sier han til TV 2.