– Dette lover godt for veien videre

Petter Northug hadde ikke alkohol eller andre rusmidler i blodet da han ble tatt for råkjøring for tre uker siden.

Det kommer frem i en pressemelding fra Øst politidistrikt onsdag morgen.

Som følge av resultatet frafaller politiet den delen av siktelsen som omhandlet kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Petter reagerer akkurat som meg, vi er begge lettet over at blodprøven viser det han har sagt selv. At han ikke var påvirket av noe når han kjørte hjem fra skiskolen i Trysil, sier Petter Soleng Skinstad.

Petter Soleng Skinstad er TV 2s langrennsekspert, men i denne sammenhengen uttaler han seg som Petter Northugs venn.

– Jeg synes det er et veldig godt utgangspunkt for veien videre at han sitter på pressekonferansen og er ærlig. Det ville tatt en helt annen retning om prøven var positiv, og at han ikke fortalte sannheten på pressekonferansen, sier Petter Soleng Skinstad.

Da Northug ble møtte pressen i Trondheim for snaue to uker siden var han tydelig på at han ikke hadde benyttet rusmidler i forkant av kjøreturen. Han erkjente samtidig at han sliter med et alvorlig rusproblem.

– Jeg følte meg ikke ruset da jeg dro fra Trysil.

Glad for at Northug snakket sant

Soleng Skinstad er glad for at det Northug sa under pressekonferansen viser seg å stemme.

– Jeg synes det er et veldig godt tegn at Petter klarte å sitte på pressekonferansen i en presset situasjon og være ærlig. Det er et godt tegn, og det lover godt for Petters videre vei.

Også Northugs tidligere trener og nåværende landslagstrener for langrennsherrene Eirik Myhr Nossum er lettet etter blodprøvene viste negativt resultat.

– Dette var en positiv nyhet oppi all elendigheten i denne saken. At Petter ikke har kjørt i ruspåvirket tilstand, og jeg mener at dette styrket troverdigheten i det Petter fortalte på pressekonferansen, sier Myhr Nossum.

Gründer bak merket «Northug» og Petter Northugs samarbeidspartner, Jon Inge Gullikstad tror alle samarbeidspartnerne vil fortsette etter nyheten.

– Jeg er virkelig lettet. Handlingen Petter har gjort er i seg selv uakseptabel, men nå har et viktig punkt i siktelsen blitt borte. Nå tror jeg at vi får med alle samarbeidspartnerne videre. Jeg legger ikke skjul på at det har en vært litt av en prøvelse denne perioden, med siktelsen om at han har kjørt i ruspåvirket tilstand hengende over oss.

«Det ble ikke påvist alkohol eller andre rusmidler i blodet», heter det i pressemeldingen fra politiet.

De andre siktelsene opprettholdes

Samtidig opprettholdes den delen av siktelsen mot Northug som omhandler oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse.

Northug har erkjent at han kjørte over 200 kilometer i timen i 80-sonen, da en politipatrulje stoppet ham på E6 ved Gardermoen.

Han har samtidig erkjent at det ble gjort funn av kokain hjemme hos ham.