TV 2-måling: Erna Solberg får en kraftig smell – SV med rekordmåling

Høyre er den store taperen på målingen som Kantar har gjennomført for TV 2. Partiet får 19,6 prosent.

Partiet går tilbake 5,4 prosentpoeng, og partiet er tilbake på nivået de hadde før korona-pandemien rammet Norge 12. mars. En så stor tilbakegang er utenfor feilmarginen.

De fire borgerlige partiene får bare 59 mandater og er langt unna 85, som kreves for et flertall.

SPRIKER: Erna Solberg påpeker at meningsmålingene spriker, og hun tror Høyre ligger midt mellom TV 2s på 19-tallet og NRKs på 28. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er vanskelig å si en årsak når alle de andre meningmålingene de siste 14 dagene viser at Høyre går opp. Det er et sprang på ti prosent mellom NRK sin måling i går og denne, så betyr vel det kanskje at de målingene er i ytterpunktene av hvor vi er plassert og at vi ligger i midten av det, sier Erna Solberg til TV 2.

– Du har forklart de gode målingene med at skyldes at regjeringen har håndtert korona-pandemien godt. Kan dette bety at folk begynner å bli misfornøyd?

– Det er vanskelig å trekke konklusjoner når du har en måling som er veldig annerledes enn andre. At det er mer utålmodighet og at det tærer på, vet vi, men jeg tror ikke det gir utslag som dette. Vi jobber på, vi skal se på hvordan vi sørger for at velgere blir opptatt av alt det andre, som å styrke skolen og at vi skal sørge for flere jobber fremover, sier Solberg.

Arbeiderpartiet er landets største parti på målingen med 24,7 prosent og har en svak tilbakegang på 0,7 prosentpoeng.

Lysbakken: – Veldig inspirerende

Sist SV hadde 9,6 prosent eller bedre, var i desember 2005. Da hadde Audun Lysbakken bare vært nestleder i noen dager under daværende SV-leder Kristin Halvorsen.

FERSK NESTLEDER: Lysbakken i 2005, rett etter at han var valgt som leder av SV. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg står for mye av det samme, men hadde ikke grått skjegg og sånn. Det er lenge siden og det har skjedd mye, men det er veldig gøy å se et slik nivå igjen. Det er veldig inspirerende, selvfølgelig, sier Lysbakken til TV 2.

Bakgrunnstallene viser at partiet henter 36.000 velgere fra Ap, og lekker under 10.000 tilbake.

– SV ser disse tallene fordi folk er urolig for de økende forskjellene og klimakrisen. Stemmer de på SV, så stemmer de for å få forskjellene ned og utslippene ned, og en ny regjering, legger han til.

Han mener Høyres nedgang skyldes at ikke alt lenger handler om korona.

– Det er et tegn på at politikken igjen handler om andre ting enn epidemien. Jeg tror at det neste året blir preget av den økonomiske krisen vi er i og at arbeidsledigheten biter seg fast. Da bør du ikke ha en høyreregjering, fordi de har altfor stor omsorg for de som har makt og penger fra før.

Han gleder seg over at det er flertall for SV, Sp og Arbeiderpartiet. De tre partiene får til sammen 86 mandater.

– Skal SV være en del av den regjeringen?

– Det håper jeg jo. Vi kommer til å søke tilslutning til vårt prosjekt. Vi er det rødgrønne partiet i norsk politikk og partiet som er opptatt av miljø og rettferdighet. Vi kommer til å gå til alle partier på sentrum/venstre-siden og be de være med på et prosjekt som kan gjøre noe med forskjellene og klima, får vi til det, er vi beredt til å styre.

Frp frem

Både Venstre og KrF er under sperregrensen. KrF marginalt med 3,9 prosent, mens Venstre får 3,2 prosent. Det er en fremgang på 1,1 prosentpoeng, men vi må tilbake til februar for å finne forrige TV 2-måling hvor partiet lå over sperregernsen.

Fremskrittspartiet går frem med to prosentpoeng og Siv Jensen får 11,4 prosent.

- Det er hyggelig når det går bedre på målinger, men er fortsatt lenge igjen til valget. Nå kommer det en spennende høst som vi skal bruke til å kjempe for viktige gjennomslag for FrPs politikk som lavere avgifter på varer folk ofte handler i Sverige og at Norge skal ta i mot færre flyktninger, sier Frp-leder Siv Jensen til TV 2.

MDG og Rødt er plassert over sperregrensen. Begge partiene ville fått ti mandater hvis dette var valgresultatet.