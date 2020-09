Må fortsatt ha livvakter etter terrorangrepet i Paris

Fem år etter terrorangrepet startet en historisk rettssak i Paris onsdag.

Den 7. januar 2015 truet to brødre seg inn i redaksjonslokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo. Said og Cherif Kouachi skjøt 12 personer, blant dem flere av Frankrikes fremste karikaturtegnere.

Elleve år tidligere hadde avisa publisert kontroversielle tegninger av profeten Muhammed. To dager senere angrep en annen terrorist et jødisk supermarked og drepte fire personer. Alle de tre terroristene ble drept av politiet.

Et liv med barn og livvakter

Zineb El Rhazoui dro ikke på redaksjonsmøtet den dagen fordi hun fortsatt var på ferie.

Det reddet trolig livet hennes. Men livet hennes ble snudd på hodet uansett. Som en av de sterkeste kritikerne av islam i Frankrike ble hun raskt utsatt for alvorlige trusler. De siste årene har hun hatt livvakter hver gang hun har vært utendørs eller på offentlig sted innendørs. Hun flytter stadig til nye adresser. I denne perioden har hun fått barn, og forsøker å leve så normalt som mulig, tross alt.

– Alvorlig å trykke tegningene

Noen hundre meter fra Justispalasset i Paris, hvor rettsaken går, står pariserne Hervé og Marianne på en bussholdeplass. De har fått med seg at Charlie Hebdo trykker de omstridte Muhammed-tegningene på nytt, samme dag som rettssaken starter.

– For meg er det ytringsfrihet. Men jeg skjønner at folk føler seg opprørt av det. Jeg mener likevel vi må respektere ytringsfriheten. Alle skjønner at dette er et satiremagasin, sier Marianne.

Det er maskepåbud både ute og inne på offentlig sted i Paris, og masken er på gjennom hele intervjuet. Hervé er ikke selv muslim, men forstår at mange reagerer på publiseringen.

– Dette er svært alvorlig, man skal ha respekt for folks tro. Jeg skjønner at folk føler seg som ofre, men du kan ikke bruke vold for å si hva du mener, sier han.

De kommer til å følge deler av rettssaken, som får mye oppmerksomhet i Frankrike. Etter terrorangrepet i januar 2015 oppstod hashtagen #JeSuisCharlie for å slå ring om ytringsfriheten. Onsdag ettermiddag hadde over 8000 twitret at de ikke var Charlie i protest mot trykkingen av tegningene.

Overvåker med drone

Tilsammen 258 personer døde i terrorangrep i Paris, Nice og flere andre steder i landet etter 2015.

Onsdag morgen ble de tiltalte ført inn i rettsbygningen i fangetransportbiler under streng bevoktning. Over bygningen henger droner, for å ivareta sikkerheten. Det er fortsatt høy terrorfare i Frankrike og det er frykt for at rettssaken kan utsettes for et angrep. Saken varer i to måneder. Tilsammen skal 143 vitner føres, og 94 advokater møter. I underkant av halvparten er forsvarere for de tiltalte.