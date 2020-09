Ikke påvist rusmidler i blodet til Northug: – Han er lettet

De viser at Petter Northug ikke var ruspåvirket da han ble stoppet i en fartskontroll torsdag den 13. august. Altså ble det ikke påvist alkohol eller andre rusmidler i blodet.

Han forsvarer, Halvard Helle, sier til TV 2 at Northug er lettet over at prøveresultatet.

– Petter er selvsagt lettet over denne avklaringen, selv om det i og for seg er i tråd med det han fortalte pressen i Trondheim fredag for to uker siden, sier Helle.

– Petter er orientert om resultatet om blodprøven. Det er selvfølgelig viktig for saken at den uriktige siktelsen for kjøring i ruspåvirket tilstand er frafalt, det er sentralt i saken, sier han.

Skal avhøres

Politiet frafaller dermed siktelsen som gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Han er fremdeles siktet for oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse.

Northug vil stille i avhør med politiet i løpet av de nærmeste dagene, bekrefter forsvareren. Politiet ventet med å avhøre ham til prøveresultatene var klare.

Northug selv har helt siden han selv innrømmet at han hadde kjørt for fort, hevdet at han ikke var ruspåvirket.

Innrømmet rusproblem

Den tidligere skistjernen kommenterte selv siktelsen, og sin noe utsvevende livsstil, i en presseseanse en uke etter at han ble stoppet av politiet.

Der bekreftet han at han hadde kjørt langt over 200 kilometer i timen, og sa selv at han trenger profesjonell hjelp.

– Jeg har et alvorlig problem knyttet til alkohol og narkotika, sa Northug.

– Det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa han.

– Viktig for saken

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener det er viktig for Northug at prøven viser at han har snakket sant.

– Han har hele tiden sagt selv at han ikke var ruset da han ble stoppet av politiet. Så å få det bekreftet nå er enormt viktig for Petter Northug, sier Finstad Berg

Hun mener det er viktig å kunne skille de to forholdene saken opprinnelig handlet om, altså ruspåvirket kjøring og råkjøring.

– Det er to veldig ulike ting. Hadde blodprøven vist at han var ruset hadde det vært enormt, enormt alvorlig for Northug. Det er allerede alvorlig med råkjøringen, for det er vanvittig farlig. Men dette resultatet er viktig for å kunne skille mellom de to sakene og for at han skal få straffen for det han har gjort, og hjelp for rusmisbruket, sier Berg.

Ikke tatt beslutning om samarbeid

Sportsjef i skiforbundet, Espen Bjervik, ønsker ikke å kommentere en sak under etterforskning, men sier de ikke har tatt en beslutning om samarbeidet de har med den tidligere skikongen.

- Nei, vi har ikke tatt noen beslutning. Vi er i kontinuerlig dialog med Petter og teamet rundt han.

– Vil dagens prøvesvar ha noe å si for hva dere bestemmer dere for?

- Det er klart at det er en vesentlig grovere sak å kjøre i ruspåvirket tilstand.