King håper på nytt Solskjær-framstøt

– Neeeei! Var den ute?! Den var f*** ikke ute. Den spratt på streken, ikke sant? roper Joshua King i retning Haitam Aleesami.

Vi er på den slitte treningsbanen på Valle tirsdag i forrige uke, der de to landslagskompisene kjører en fotballtennisvariant som et kjærkomment avbrekk fra det tøffe opplegget til personlig trener Marcel Da Cruz.

King er i godt humør, men vil ikke stille til intervjuer. Aller helst håper han klubbframtida skal være avklart til landslagssamlingen starter.

– Hvor tror du jeg havner, da? spør han TV 2s reporter.

– Jeg tror du blir i Premier League. Everton, kanskje? svarer vi.

Ønsket seg United

En uke senere møter vi King igjen på Ullevaal. Fortsatt er det ingen avklaring, og landslagsspissen ber om å bli trodd på at han faktisk ikke aner hvor han havner.

– Jeg sitter her på Ullevaal i denne stolen og vet ikke hvor jeg skal spille neste sesong. Det er et ærlig svar, sier King.

LETTER LITT PÅ SLØRET: Joshua King delte noen av sine tanker om klubbframtida i intervjuet med TV 2.

Det er godt kjent at Manchester United forsøkte å hente King i januar, men selv et bud på rundt 350 millioner kroner var ikke nok for at Bournemouth ønsket å selge, der de sto med begge beina i nedrykkssumpa.

– Jeg skal ikke lyve, for jeg hadde veldig lyst til å dra dit i januar. Men det som skjedde, skjedde. Og jeg vet hvorfor ting skjedde. Vi får bare vente og se. Det er mye som er åpent, sier King.

I etterkant av nesten-overgangen til United har han byttet agent, til Jim Solbakken. King er 28 år og har én stor ambisjon som trumfer det meste før karrieren er over: Champions League.

Han har spilt fem minutter i turneringen tidligere, da han som Manchester United-spiller ble byttet inn for Danny Welbeck i et 0-1-tap mot Galatasaray i 2012.

Men de minuttene betyr fint lite for King.

– Hvor viktig er det for deg å velge en klubb som pleier å spille i Champions League, eller som har gode muligheter for å gjøre det?

– Selvfølgelig har jeg en drøm å spille Champions League. Om det skjer i dette klubbvalget eller om to år, det vet jeg ikke. Men jeg har en drøm om det, som alle gutter har. Jeg har vokst opp med Erik Solér som kommentator på TV 3, jeg husker det fortsatt, sier King og ler.

KING I CHAMPIONS LEAGUE: Joshua King fikk fem minutter som innbytter da Manchester United møtte Galatasaray i Champions League i 2012. (AP Photo)

– Vi får se hva som skjer. Vinduet er åpent til 15. oktober. Jeg håper at noe skjer, og jeg venter like spent som dere.

– Jeg er en lagspiller

I Manchester United har Ole Gunnar Solskjær fortsatt ikke forsterket angrepsrekka. Interessen for Jaden Sancho er velkjent, men kan bli vanskelig å få til. Samtidig går låneoppholdet til Odion Ighalo - som ble hentet inn i stedet for King - ut i januar.

– Vi endrer tipset vårt om Everton fra forrige uke, sier vi til King.

– Ja?

– Nå sier vi Manchester United.

– Ha! Jeg håper du får rett, svarer King.

– Hva sier du om United fortsatt er interessert?

– At det er fantastisk. Jeg var i United i fem år og lærte mye der, sier 28-åringen.

Han har scoret 48 mål i Premier League siden han kom til Bournemouth i 2015. I sin beste sesong når det gjelder antall scoringer nådde han 16.

I sesongen som var endte med beskjedne seks nettkjenninger.

– Det at du gjerne har spilt på kanten i Bournemouth i stedet for spiss, hva har det betydd for antall mål?

– Jeg har bare spilt venstre- og høyrekant hele sesongen. Jeg har ikke vært spiss på 2-3 år. Ja, det hemmer meg. Men det kan også være en oppside der. Ikke mange spisser kan spille i alle de posisjonene. Jeg takler dem ganske fint. Men det er spiss jeg er, det er favorittposisjonen min, når jeg er i nierrollen og kan løpe i bakrom. Jeg ble på en måte ofret. Men det var en jobb, jeg gikk til trening og kamp og ga alt hver eneste gang.

– Hvor mange mål flere kunne du scoret hver sesong som spiss, tror du?

– Det er helt umulig å svare på.

– Men ville du klart 15, for eksempel?

– I den sesongen hvor jeg scoret 16 spilte jeg spiss i fire måneder. Så ja, da hadde jeg hatt 15 hver sesong. Det er jeg ikke i tvil om. Men man kan ikke alltid få det som man vil. Jeg er en lagspiller. Hvis en trener ber meg spille et sted, sutrer jeg ikke, men gir alt. Det sier seg selv at en spiss kommer til flere sjanser enn en venstrekant som må løpe opp og ned og hjelpe backen.

– Men ja, jeg vet med meg selv, og håper personlig, at jeg en dag får spille et sted der jeg blir brukt som spiss, sier Joshua King.