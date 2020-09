«Skal vi danse»-deltaker i sorg før premieren

Førstkommende lørdag er det premiere på den 16. sesongen av «Skal vi danse», men for én av deltakerne er det blandende følelser når parketten skal entres for første gang.

«Verdens beste mormor døde av alderdom for to dager siden. Elsker deg uendelig mye og tenker på deg masse. Vet du gledet deg utrolig til å se meg danse på lørdag. Men vet du følger med på meg og passer på».

Det skriver «Skal vi danse»-deltaker Øystein Lihaug Solberg (24) på sin Instagram-story tirsdag kveld.

Til TV 2 sier Lihaug Solberg at det går bra med han, men at det er vanskelige dager.

– Det var veldig kjipt. Jeg vet hun gledet seg til å se meg danse på lørdag, sier han på telefon.

Selv om det kun er noen dager unna premiere, er han tydelig på at han ikke skal bruke tiden på å sørge.

– Jeg merker at det har vært ganske tungt for meg. Jeg tror jeg har prøvd å skyve vekk følelsene mine og heller fokusere på treningen. Det høres kanskje rart ut, men det er det mormor hadde ønsket – at jeg skulle gjøre det, heller enn å sørge, sier han og legger til:

– Jeg har prøvd så godt jeg kan å trene, men hodet tenker på henne. Det er ikke lett å danse, men jeg må bare være litt klar i hodet, så går det nok fint.

Mer enn en mormor

På Instagram takker han mormoren sin for tiden de hadde sammen.

«Tusen takk for at du passet på meg når jeg var liten og var mamma for meg. Love you», skriver han til en video han har lagt ut av de to sammen.

Til TV 2 forklarer Lihaug Solberg at de to hadde et svært nært forhold.

– Mormor var ikke bare en mormor. Hun var mer som en mor for meg. Hvis ikke faren min hadde tid til å ha meg på grunn av jobb og slikt, var det mormor som tok vare på meg.

Da Lihaug Solberg tidligere avslørte for mormoren sin at han skulle delta i «Skal vi danse», ble hun veldig glad.

– Jeg tror det var en liten drøm for henne som gikk i oppfyllelse, sier han.

Dedikerer dans

Han hyller sin avdøde mormor, samtidig som han dedikerer lørdagens dans til henne.

– Dansen er til henne. Jeg vet at hun følger med på meg. Nå må jeg bare øve så mye som mulig for å gjøre henne stolt, sier han.

Han er bestemt på at han vil gjennomføre, og gjøre sitt beste for å komme langt i konkurransen.

– Jeg vil komme langt for hennes skyld. Nå er det ikke mer lek og moro, men blodig alvor. Nå skal jeg vise mormor hvem som er sjefen, sier han.

Ny proffdanser

Sammen med sin dansepartner Maria Lie Ramella (24) gleder Solberg seg til premieren. Lie Ramella er én av de fem nye proffdanserne som skal være med i årets sesong.

– Jeg håper jeg kan bidra inn med gode danseferdigheter, nye ideer rundt koreografi, samt nye måter å lære bort dans på. Jeg har trent en del i utlandet, så det kan jo hende at noe av det jeg gjør kan oppfattes som et friskt pust, sa hun da TV2.no snakket med henne tidligere i august.

Solberg er mest kjent som realitydeltaker fra TV-programmet Ex on the Beach.

Skal vi danse har sesongpremiere lørdag 5. september klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Sumo.