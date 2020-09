Legene fatter ikke hvordan 23-åringen overlevde dette

En kinesisk bygningsarbeider ble torsdag forrige uke fraktet til sykehus med en 71 centimeter lang metallstang i kroppen etter en såkalt «freak accident».

Ifølge en rapport fra Fangcun Hospital, falt den 23 år gamle kvinnen tre meter ned og landet med rumpa på metallstangen.

Stangen, som var sveiset fast til bakken, gikk rett gjennom kroppen hennes og stanset ved høyre skulder.

Utrolig nok traff den verken vitale organer eller hovedpulsåren.

CT-BILDE: Metallstangen gikk fra kvinnens høyre rumpeball og helt opp til skulderen. Foto: Guangdong provinshospital for tradisjonell kinesisk medisin

Rett i hastemøte

Det var kvinnens kolleger som kappet metallstangen slik at hun kunne bli fraktet til det nærliggende sykehuset.

CT-bilder og andre undersøkelser viste at stangen hadde penetrert høyre rumpeball, og deretter fortsatt gjennom bekkenet, opp høyresiden av magen, over leveren, gjennom fremre brystvegg og høyre lunge.

I all hast ble spesialister innen blant annet urologi, thoraxkirurgi, gynekologi, ortopedi og anestesiologi innkalt til en hastekonsultasjon, før kvinnen ble lagt på operasjonsbordet.

To operasjonsteam

Overlege Li Ja sier at kvinnen ble operert i tre timer, og at det bare var flaks som gjorde at hun overlevde.

Han forteller at kirurgene delte seg i to gruppen på operasjonsrommet.

Den ene gruppen beskyttet og isolerte viktige organer og hovedpulsåren, mens den andre gruppen trakk stangen sakte ut av kroppen.

– Selv om det var litt blødninger, fikset vi dette kjapt etter å ha dratt ut stangen, sier han.

I MÅL: EN av kirurgene holder den 80 centimeter lange metallstangen etter operasjonen. Foto: Guangdong provinshospital for tradisjonell kinesisk medisin

Overvåkes nøye

Overlege Qin You kaller det hele «utrolig».

– Metallstangen passerte gjennom arterier og vener, og leveren ble presset ned. Den har ikke penetrert leveren, og heller ikke tarmene er blitt ødelagt, sier han.

Kvinnens tilstand er fortsatt stabil, men hun overvåkes nøye.

– Hun er under observasjon og vi er obs på at det kan oppstå bukhinnebetennelse, blodpropper, lungeinfeksjon og så videre. Vi krysser alle fingre og håper at pasienten overvinner problemene som kan oppstå, sier You.