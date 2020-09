Williams satte rekord i US Open

Tennisveteranen Serena Williams (38) noterte sin 102. seier i US Open da hun senket Kristie Ahn med 7-5, 6-3 og avanserte til 2. runde i Grand Slam-turneringen.

Fra før hadde Williams tangert Chris Everts rekord på imponerende 101 seirer i den amerikanske storturneringen. 38-åringen jakter i år sin sjuende tittel i US Open og den 24. totalt i Grand Slam-sammenheng.

– Det har gått flere år, siden 90-tallet egentlig, siden jeg har vunnet en kamp i strake sett. Så det føltes veldig godt. Jeg tenkte bare «Serena, bare vær deg selv og avgjør det». Jeg visste jeg hadde det i meg, så det føltes skikkelig godt, sier Serena i seierstalen.

– Jeg var veldig fornøyd med hvordan jeg kjempet for hvert eneste poeng uansett hvordan jeg spilte. Jeg tenkte at jeg måtte få tilbake «Serena-fokus», og det var det jeg jobbet for å gjøre i dag, legger hun til.

Williams er tredjeseedet i årets turnering. I annen runde venter den useedede russeren Margarita Gasparjan.