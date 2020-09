Fotballryktene: Depay svarer på ryktene om storovergang

Memphis Depay har den siste tiden blitt ryktet til Barcelona, etter at hans tidligere trener Ronald Koeman tok over roret i den spanske storklubben. Nå innrømmer nederlenderen at han ikke har snakket med Koeman, men han avviser ikke en overgang, til tross for at han stortrives i Lyon. Så spørs det om Barca tenker å åpne pengesekken, ettersom Depay kun har et år igjen av kontrakten med den franske klubben.

Ifølge den tyske storavisen Bild gjennomførte Kai Havertz den medisinske testen med Chelsea forrige helg, før han dro på landslagssamling. Avisen skriver videre at det kun er spørsmål om tid før Chelsea presenterer deres nye stjernesignering.

Arsenal har lagt en plan for å sikre seg Thomas Partey før sesongstart. Planen går ut på at tre spillere forlater klubben, slik at Arteta har midlene klare til å signere ghaneseren. De tre spillerne som skal være på vei ut er Matteo Guendouzi, Sokratis Papastathopoulos og Rob Holding, hevder The Mirror.

En som også kan være på vei bort fra Arsenal er Hector Bellerin. Den spanske høyrebacken har fått seg beilere fra Paris, og PSG skal være villige til å betale rundt 270 millioner for Bellerin. The Guardian hevder at Bayern München og Juventus også følger med på situasjonen.

Carlo Ancelotti har fått penger mellom fingrene, og dermed går Everton mot noen hektiske uker. Førstemann inn kan kan være James Rodriguez, før han blir etterfulgt av Allan. De to midtbanespillerne skal ifølge The Telegraph være veldig nære en overgang til Liverpool-klubben.

Fulham ønsker å hente Lyon-spiller Bertrand Traore. Den tidligere Chelsea-vingen har erfaring med å bo i London, og Lyon skal være villige til å la ham gå. Newcastle, Leicester, Everton og Crystal Palace skal også være interessert, ifølge Sky Sports.

Sportsnettstedet Goal hevder at Juventus har rettet øynene sine mot Spania og Barcelona i jakten på en ny spiss. Luis Suarez skal stå øverst på listen til Torino-klubben etter at ryktene om et Suarez-salg begynte å ulme rundt Barcelona.

Gonzalo Higuain er på vei til MLS og Inter Miami. Dermed ser han ut til å følge i fotsporene til sin tidligere lagkamerat Blaise Matuidi som tidligere i sommer signerte for den hardtsatsende klubben, ifølge TyC Sports.