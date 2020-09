Mauritius krever nesten 300 millioner kroner fra Japan etter oljesøl

Øystaten Mauritius krever at Japan punger ut 1,3 milliarder mauritiske rupier for å hjelpe fiskere som er rammet av oljesølet fra et skip som havarerte i juli.

Over 1.000 tonn olje lekket ut av det japanske skipet og forurenset et vernet område på kysten av Mauritius etter at det gikk på grunn i slutten av juli. Senere brakk skipet i to deler.

Det katastrofale oljeutslippet gjør at fiskerne må belage seg på å fiske lenger ut fra land

Mauritius anslår at byggingen av 100 fiskebåter vil koste om lag 1,2 milliarder rupier, mens det trengs 9,7 millioner for å trene opp 475 fiskere og 60 skippere som ikke er vant til å fiske i urolige farvann, melder japanske Kyodo News.

(©NTB)