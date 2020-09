Nye Melania-avsløringer – hevder førstefruen bruker privat e-post

Førstefrue Melania Trump skal ha jevnlig benyttet seg av en privat e-post-konto, iMessage og den krypterte meldings-appen Signal i Det hvite hus.

Det hevder Trumps tidligere rådgiver og nære venn Winston Wolkoff i et intervju med Washington Post.

Diskuterte offentlige ansettelser

Wolkoff sier hun daglig utvekslet meldinger med førstefruen, og at dette skjedde utenom de offisielle kanalene.

– Verken jeg eller Melania brukte e-post-kontoene til Det hvite hus, sier Wolkoff.

Winston Wolkoff sparer ikke på kruttet i sin nye bok. Foto: Steve Eichner

Den tidligere rådgiveren publiserte tirsdag en ny bok, hvor hun avslører detaljer om sitt tidligere vennskap med Melania. Innholdet i boken baserer seg blant annet på flere lydopptak av førstefruen.

Washington Post har fått tilgang til flere av meldingene mellom Wolkoff og Melania Trump, som er sendt fra Trumps private kontoer. I disse diskuterer hun blant annet offentlige ansettelser og kontrakter, Trumps timeplan under utenlandske statsbesøk og budsjettplaner for president Trumps innsettelseseremoni.

– Fullstendig hykleri

Fra før har har flere medlemmer av Trump-administrasjonen vært i søkelyset for sin bruk av private e-poster. Disse inkluderer blant annet presidentens datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner. Trump brukte store deler av valgkampen i 2016 på å kritisere Hillary Clintons bruk av privat e-post, en bruk han omtalte som «verre enn Watergate».

Donald Trump viet Hillary Clintons e-poster mye oppmerksomhet under valgkampen i 2016. Foto: Patrick Semansky/AP Photo

Richard Painter, advokat for George W. Bush under hans tid som president, er sterkt kritisk til e-post-avsløringen. Han påpeker at en førstefrue ikke er offentlig ansatt, men:

– Om hun gjør arbeid på vegne av amerikanske myndigheter, bør hun bruke e-posten til Det hvite hus, sier Painter. Advokaten mener Wolkoff sine påstander er uheldige for Trump-administrasjonen.

– Det er fullstendig hykleri. De vant valget ved å hevde at Hillary Clinton burde vært i fengsel for å bruke feil e-post, slår han fast.

Hevngjerrig

Det hvite hus har ikke kommentert Wolkoff sine påstander. Trump-administrasjonen har derimot gått hardt ut mot forfatteren tidligere, og avskriver innholdet i boken som «revidert historie».

– I hennes øyne var alle hun jobbet med en hindring, folk hun nedverdiget og anklaget for alt mulig, sier Stephanie Grisham, stabssjefen til Melania Trump. Grisham mener Wolkoff, som fikk sparken fra Det hvite hus, er ute etter hevn.

Siden Wolkoff fikk sparken, har hun samarbeidet med flere etterforskninger av Trump-administrasjonens pengebruk i forbindelse med innsettelseseremonien i 2017.

«Prinsesse Ivanka»

I boken kommer hun med en rekke påstander om livet på innsiden av presidentboligen, deriblant detaljer om det som skal være et anstrengt forhold mellom Melania og Ivanka Trump.

Ifølge Wolkoff er forholdet mellom Melania og Ivanka Trump svært anstrent. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Ifølge Wolkoff skal førstefruen på sarkastisk vis henvise til presidentdatteren som «prinsessen», og omtaler Ivanka og ektemannen Kushnes som «slanger».

Det hvite hus stempler boken som en «bisarr endring av sannheten».