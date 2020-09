Trump slår tilbake mot påstander om slag: – Fake news

En ny bok stiller spørsmål ved et legebesøk USAs president, Donald Trump, gjorde i november 2019. Legetimen var ikke oppført på Trumps offisielle timeplan, og det ble derfor stilt spørsmål ved om Trump dro til legen på grunn av en akutt situasjon, som et slag, eller en rekke mindre slag.

– Falske nyheter

Donald Trump skriver på Twitter at det ikke stemmer at han har hatt noen form for slag. Han kaller det hele falske nyheter.

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020

Det hvite hus sier legebesøket var en del av Trumps regelmessige helsesjekker, og at Trump ønsket å starte undersøkelsene tidligere på grunn av valgkampanjen.

«Presidenten er fremdeles frisk og jeg er ikke bekymret for hans evne til å opprettholde den travle timeplanen han har fremover. Som jeg skrev i min forrige rapport forventer jeg at han fortsatt vil være frisk nok til å gjennomføre pliktene til presidenten» skriver Trumps lege, Sean Conley, på Twitter.

I beredskap

Journalist i New York Times, Michael Schmidt, skriver i boken «Donald Trump v. the United States: Inside the Struggle To Stop A President» at «I arbeidet med denne boken lærte jeg at det i timene frem til Trumps reise til sykehuset at West Wing ba visepresidenten være i beredskap for midlertidig å overta presidentskapets makter hvis Trump måtte gjennomgå en prosedyre som ville ha krevd at han ble lagt i narkose.»

Pence selv i et intervju med Fox News, gjengitt av AP, at han ikke kan huske å bli bedt om å være i beredskap, men at det dessuten er noe han alltid er som visepresident.

– Det amerikanske folk kan være trygg på at presidenten har en bemerkelsesverdig god helse. Jeg ser det hver dag, sa Pence.