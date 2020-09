Nancy Pelosi i hardt vært etter frisørbesøk: – Et slag i ansiktet

Den prominente demokraten har gjentatte ganger kritisert sine republikanske kolleger for å bryte smittevernreglene. Nå er Pelosi selv i trøbbel, etter at et frisørbesøk i San Francisco ble fanget på video.

Salonger i San Francisco har av smittevernhensyn måtte holde stengt siden mars. Mandag fikk de omsider åpne igjen, men kun for behandlinger utendørs.

«Fancy Nancy»

I en overvåkningsvideo fra eSalon, som Fox News News har fått tak i, ser man Nancy Peolsi få behandling innendørs, uten ansiktsmaske.

Nye regler lar frisører i California klippe kunder utendørs. Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Avsløringen har ført til haglende kritikk mot Pelosi, og skaffet henne kallenavnet «Fancy Nancy».

Blant kritikerne er eieren av eSalon, Erica Kious. Hun forteller Fox News at Pelosi hadde bestilt timen gjennom en uavhengig frisør, som leier tilgang til salongen.

– Det var et slag i trynet at hun gikk inn. At hun føler at hun bare kan gå og ordne seg når ingen andre kan det, og når jeg ikke kan gå på jobb, sier Klous til TV-kanalen.

– Skal ikke vi se opp til denne kvinnen? Det er urovekkende, legger Klous til.

President Donald Trump, som har hatt flere offentlige krangler med Pelosi, delte Fox-artikkelen til sine 85 millioner følgere.

Hevder sin uskyld

Kritikken til tross, Pelosi insisterer på at hun ikke var klar over at hun gjorde noe galt.

– Pelosi bruker alltid ansiktsmaske og følger lokale smittevernregler. Frisørsalongen tilbød Pelosi å komme inn på mandag, og fortalte henne at det var lov med én innendørs kunde av gangen. Hun fulgte reglene som ble presentert av denne bedriften, sier stabssjef Drew Hammill i en uttalelse.

Frisørsalonger har vært blant de mest kritiske til smittevernreglene i California. De har varslet et kollektivt søksmål mot guvernør Gary Newsom som følge av nedstengingen.