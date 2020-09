Barndomstreneren til Bernal: – Jeg trodde ikke han ville vinne store ritt

Egan Bernals første sykkeltrener så ikke suksessen til den yngste Tour-vinneren på over 100 år komme. I hjembyen hans ligger imidlertid forholdene til rette for å utvikle store syklister.

I Zipaquirá, en by på nesten 200 000 innbyggere nord for hovedstaden Bogotá, finnes en rekke bygninger prydet av store veggmalerier.

Mange av de er av Egan Arley Bernal Gómez i gul trøye.

Det er liten tvil om at hjembyen er stolt av sykkelhelten sin, som i fjor ble den sykkelgalne nasjonens første Tour de France-vinner noensinne.

– I dag er han bildet på byen vår. Han er den alle beundrer. Barna vil være som ham, sier Fabio Rodríguez, som vi møter i hjembyen til Bernal.

Briljerte på Hafjell

Rodríguez var den første sykkeltreneren til den nå 23 år gamle INEOS Grenadier-rytteren.

Bernal begynte å sykle åtte år gammel i en sykkelklubb ledet av Rodríguez. Bernal var først langt bedre og langt mer glad i terrengsykkelen, noe som blant annet resulterte i en sølvmedalje i junior-VM i terrengsykling på Hafjell i 2014. Den prestasjonen ble fulgt opp med en bronsemedalje året etter.

Allerede i 2016, 19 år gammel, ble han imidlertid proff på landeveien. Og det som har skjedd siden den gang er, som de sier, historie.

I 2019 ble han den yngste vinneren av Tour de France på over 100 år, noe barndomstreneren ikke så komme da Bernal var ung.

Fabio Rodríguez og Egan Bernal. Foto: Privat.

– Da jeg så ham som barn, trodde jeg ikke at han ville ende opp med å vinne en Tour eller store ritt. Men han utviklet seg stadig og begynte å vinne større ritt. Han ble bare bedre og bedre. Men jeg hadde ikke trodd han skulle vinne, nei. Det overrasket meg, forteller Rodríguez.

Sykkelparadiset 2600 meter over havet

At Zipaquirá, i Cundinamarca-departementet sentralt i Colombia, fostrer gode syklister, er imidlertid ikke noe nytt.

Brandon Smith Rivera Vargas, Bernals lagkamerat i INEOS Grenadier, vokste opp side om side med Bernal i Zipaquirá, drøye fem mil nord for Bogotá, og det samme gjorde proffsyklistene Jorge Camilo Castiblanco og Félix Alejandro Barón.

WorldTour-proffene Iván Sosa, Santiago Buitrago, Rodrigo Contreras og Daniel Felipe Martínez er fra samme region, Cundinamarca, noe også den kanskje største colombianske sykkelhelten, Luis Alberto «Lucho» Herrera, er.

Nairo Quintana vokste opp drøye 12 mil nordøst for hjembyen til Bernal.

– På grunn av høyden og fjellene er dette en god plass for syklister å vokse opp. Det er en stor kultur for sykkel her, sier Rodríguez.

Bernal har vokst opp cirka 2600 meter over havet.

Nevnte Quintana er født 2825 meter over havet, mens Darwin Atapuma, fra Túquerres, Nairiño-departementet sør i Colombia, er født hele 3010 meter over havet.

Kjøpte hus til foreldrene

Høyden og den tynne luften tatt i betraktning, er det ikke så rart at det store flertallet av colombianske syklister blir gode klatrere.

Mer påfallende er det imidlertid at de beste av de, som blir nasjonalhelter på linje med fotballstjernene James Rodríguez og Falcao, virker til å ha bena meget godt plantet på jorda.

Huset til Quintana er alt annet enn prangende, og huset til foreldrene, som de nekter å flytte ut av, er i beste fall under enhver standard man måtte finne i Norge.

Foreldrene til Bernal, German og Flor, er skilt, og Bernal har selvsagt kjøpt et nytt hus til begge to.

– Egan har ikke forandret seg. Han er den samme som alltid. En ydmyk mann, mener Rodríguez.

Alle vi møter i Zipaquirás gater bruker det samme ordet for å beskrive Bernal: «ydmyk».

Onkelen til Bernal, som vi tilfeldigvis møtte på, sier det slik:

– Han er en flott person og en flott nevø. Han er en god venn for de som står han nær, og han er en lojal lagkamerat.

PS! I år blir det neppe Tour de France-triumf på Bernal. Søndag trillet han i mål nesten sju og et halvt minutt bak etappevinner Tadej Pogacar. Bernal selv og TV 2s ekspert Thor Hushovds forklaring kan du lese her: