TV 2 erfarer: Grøndahl Jansen klar for australsk storlag

Det får TV 2 bekreftet fra pålitelig hold.

26-åringen er på utgående kontrakt med Jumbo-Visma og fortalte tidligere i Tour de France at han hadde bestemt seg hvor han skulle sykle de neste årene.

Flere lag viste sin interesse for Grøndahl Jansen, men TV 2 vet at ferden nå går til Mitchelton-Scott.

Ville ha friere rolle

Grøndahl Jansen sykler sitt tredje Tour de France på rad og har vært en viktig del av spurt - og klassikerlaget til Jumbo-Visma de siste årene.

TV 2 forstår at han kunne ha forlenget kontrakten med Jumbo-Visma, men at ønsket om å kunne kjøre mer for egne resultater og ha en friere rolle gjorde at eg lagbytte ble nødvendig.

Som Jumbo-Visma, er Mitchelton-Scott et lag på sykkelsportens øverste nivå: World Touren.

Laget ble startet i 2012 og har siden den gang vært en maktfaktor.

Yates-tvillingene, Simon og Adam, og Estéban Chaves er i inneværende sesong de store navnene på laget, men det australske mannskapet har ingen virkelig store profiler i brosteinsklassikerne - hvor Grøndahl Jansen de siste årene har vist sin styrke.

Fra og med neste sesong skal også Michael Matthews til det australske laget.