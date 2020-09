– Man bruker det som et substitutt siden utestedene ikke er åpne

Hazar var en av rundt 200 som deltok på grottefesten i Oslo natt til søndag. I ettertid angrer han, men mener grottefester er et substitutt for utesteder som stenger tidlig.

Natt til søndag ble 27 personer innlagt på sykehus med kullosforgiftning etter en grottefest på St. Hanshaugen i Oslo.

Hazar var en av de rundt 200 deltagerne på festen.

– Jeg kom dit ganske tidlig, rundt 23.30-tiden, gjennom en invitasjon fra en venninne av meg. Det var visstnok kun inviterte som fikk lov til å være med, sier Hazar – som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt.

Hazar sto først fram på NRKs Debatten tirsdag kveld.

– Kaotiske tilstander

Han forteller at det var mellom 30 og 50 personer i lokalet da han kom til det forlatte tilfluktsrommet.

– Da jeg dro, ved 00.50-tiden, var det veldig mange i lokalet. Jeg så da folk strømme inn hele tiden og skjønte at det var mange som ikke var invitert, sier han.

Før Hazar forlot festen, gikk han bort til personen som passet på døren og sa han syns det var ganske kaotiske tilstander.

– Han i døra sa til meg at han syntes det var vanskelig å følge med på hvem som var invitert og ikke. Da jeg gikk ut, sa jeg også til de i køen at det var kaotisk der inne, sier Hazar.

– Når du ser dimensjonene av denne grottefesten, hva tenker du om at du var en deltaker?

– Selvfølgelig angrer man litt, fordi mange havnet på sykehus og noen fortsatt ligger der. Men det er viktig at det skjedde. Det er rett og slett sånn realiteten er, det er en norm og kultur i Norge, at man blir kjent gjennom å ha det morsomt sammen, sier Hazar.

Han mener det kanskje er på tide å se på skjenkestoppen etter denne grottefesten.

– Men man bruker slike fester litt som et substitutt siden utestedene ikke er åpne. Skulle gjerne ønske at utestedene kunne holde lenger åpent, slik at man er på et sted hvor man har kontroll på hvem som går inn og ut, sier han.

27 til sykehus

Det var like før klokken 04 natt til søndag en politipatrulje tilfeldigvis kom over mange berusede ungdommer i bunkeren på St. Hanshaugen i Oslo og oppdaget da at det pågikk fullt raveparty i bunken.

De skjønte fort at det dreide seg om en alvorlig situasjon da de fant sju unge personer bevisstløse på stedet. Umiddelbart satte de i gang med å få alle som var inne i bunkeren ut.

I alt 27 personer ble innlagt på Oslo universitetssykehus på grunn av kullosforgiftning. Tirsdag er fortsatt ikke alle utskrevet.

Ifølge politiet var nærmere 200 personer innom festen i løpet av natten.

To aggregater for strømtilførsel til musikk og lys i det underjordiske anlegget førte til lavt oksygennivå kombinert med et høyt innhold av CO i luften.

Mandag ble to personer siktet for uberettiget adgang til bunkeren, som eies av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Stiftelsen overtok det gamle tilfluktsrommet fra Sivilforsvaret i 2012. Inngangen skal tidligere ha vært murt igjen, men var nå bare sperret med treplater.

Kriminalteknikere på plass ved grotten i Colletsgate. Foto: Jil Yngland/ NTB scanpix

– To personer er siktet i saken, foreløpig for uberettiget adgang og opphold i bunkeren. Politiet vil vurdere om flere personer skal siktes i saken, eventuelt om siktelsene skal utvides, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag.

Større enn antatt

Tirsdag tok kriminalteknikere fra politiet seg inn i bunkeren for å foreta undersøkelser.

Etterforskningsleder Julie Wangensteen Lien på saken sier at undersøkelsene vil ta lenger tid enn først antatt.

– Meldingene fra etterforskerne er at grotten er større og mer uoversiktlig enn det som var forventet. Det er tidkrevende å gjøre undersøkelser i bunkeren, sier Lien til TV 2.

Politiet vil derfor fortsette undersøkelsene utover uken.