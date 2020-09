Overgangsekspert mener City bør droppe Messi-overgangen: – Jåleri

Lytt til TV 2s Premier League-podkast her!

En hel fotballverden spisser ørene og følger med på siste nytt rundt Lionel Messi.

Sommerens store overgangssaga er på de flestes lepper, og enhver minimal nyhet fra det katalanske riket forsøkes tolkes opp ned og i mente fra dem som følger argentineren tettest.

De heteste spekulasjonene dreier seg om at 33-åringen ønsker en gjenforening med sin tidligere sjef Pep Guardiola, noe som i så fall vil bety at Manchester City og Premier League kan bli en gigantisk attraksjon rikere i løpet av de neste ukene.

Det er imidlertid ikke alle som er like positivt innstilt til en eventuelt Messi i lyseblått i 2020/21-sesongen.

– Han er 33 år. Han er verdens beste spiller gjennom alle tider i mitt hode, men at han skal til England nå? Ja, det er moro ett år. Men jeg synes det er mer et Kina eller Qatar-prosjekt, sier Tor-Kristian Karlsen.

Kaller overgangen «jåleri»

Den tidligere sportsdirektøren i blant annet storklubben Monaco og senest i norske Start uttaler seg i forbindelse med sin gjesteopptreden i TV 2s Premier League-podkast denne uken. I tillegg til sin lange fartstid i toppfotballen er han også invitert nettopp dit av en annen grunn: Karlsen er nemlig oppvokst som Manchester City-supporter.

BEVANDRET I VERDENSFOTBALLEN: Her poserer daværende Monaco-sportssjef Karlsen sammen med nysigneringen Lucas Ocampos og manager Claudio Ranieri sommeren 2012. Foto: Jean Christophe Magnenet/AFP

– Hadde dette vært City i 2008/2009, da de hentet Robinho og absolutt skulle markere seg og vise seg frem og da det var så viktig for eierne å lete under enhver busk etter store navn, så hadde jeg forstått det. Men nå har de jo markert seg. De har etablert seg og har vunnet ligatitler og ligacuper og nesten kommet til Champions League-finaler. Det å komme med Messi nå, i en alder av 33? Det er mye som må gjøres med tanke på spillestil og hvordan han skal innrette seg taktisk i City til å orke det der med 50 kamper i året med den intensiteten man har i England i en alder av 33 , sier Karlsen.

I løpet av sin tid som speider og sportssjef lærte han seg å kjenne flere av mekanismene som styrer i verdensfotballen, men til tross for at merkevaren Lionel Messi vil være enorm for den lyseblå delen av Manchester, tror altså ikke den norske overgangseksperten at den eventuelle overgangen er noen garanti for suksess sportslig i en Premier League-hverdag der det stilles stadig større krav til at samtlige spillere jobber begge veier.

– Han er jo ikke blindpassasjer, men i England har du ikke råd til å ha blindpassasjerer. Så skal du kanskje ha en spiss foran der også som ikke jobber defensivt, for verken Agüero eller Gabriel Jesus gjør det. Så hvor skal da Messi brukes? Skal han henge ute på høyrekanten og kutte inn? Så skal han ikke hjelpe defensivt der... Hvordan gjør du opp for det bakover på banen da? Det er jo et puslespill det der. Jeg synes det er «vanity». Jåleri egentlig, sier Karlsen.

Mener potensiell Chelsea-avtale er bedre

En eventuell signering av Messi vil være tidenes største overgang til Premier League, men Karlsen lar seg imponere mer av det topprival Chelsea ser ut til å sikre seg i form av sin potensielt nyeste forsterkning fra Bundesliga.

– For å være helt ærlig: Hvis jeg hadde muligheten til å hente Kai Havertz eller Messi, så hadde jeg hentet Kai Havertz. Ti av ti ganger, sier han.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen gjester også podkasten, og den tidligere landslagsstjernen deler synspunktene rundt de defensive manglene i Messis spill. Allikevel tror hun det er vanskelig for City ikke å signere verdensstjernen om de får sjansen, og mener Etihad Stadium er den argentinske magikerens eneste reelle destinasjon i Premier League.

– Hvis det er ett lag i England han skal gå til, så er det City under Pep. Det er det eneste stedet han på en måte kan få tilpasset en spillestil som kan fungere for ham i England. Han er vel den spilleren som går mest, altså har minst meter og færrest sprinter generelt, men som allikevel leverer varene. Det er ikke i alle lag du får gjort det. Så tenker jeg litt: Hvis du har pengene, og får muligheten til å få Messi, er det ikke litt vanskelig å si nei? Er det lov å si nei, liksom? spør TV 2-eksperten retorisk.

Mener overgangen kommer fem-seks år for sent

Overgangsekspert Karlsen er i øyeblikket ikke direkte involvert i toppfotballen i kraft av noen jobb som sportssjef, men kjenner allikevel godt til hvilke krefter som ligger i bakhånd hos de mektige oljesjeikene som styrer City-imperiet. Derfor tror han absolutt også at det er sannhet i spekulasjonene som svirrer rundt Messis potensielle Premier League-overgang i disse dager.

– Jeg tror det jobbes med det. Og det har ikke noen betydning om City bruker 300 millioner pund på ham, for de pengene går ikke på bekostning av noe annet. Disse eierne som sitter i Abu Dhabi tenker bare på PR og marketing. For dem er det kanskje verdt mer enn disse 300 millionene å sitte ved siden av Messi på pressekonferansen. Men som konsept, så synes jeg ikke det passer City per nå. Det er sikkert mange som er uenig med meg, men jeg synes det er fem-seks år for sent.

– Eierne trenger ikke å tenke på å «regne hjem» overgangen på noe vis?

– De tenker ikke på det i det hele tatt. Det betyr ikke noe heller. Det er bare nummere på en konto. De kan signere masse avtaler med Messi til Etihad eller Abu Dhabi som i en eller annen suppe kan rettferdiggjøre at det har vært en god investering, sier Karlsen.

De neste dagene og ukene blir garantert ikke mindre spekulasjonstunge, og enn så lenge får man fra sidelinjen bare følge sirkuset så godt man kan. Tor-Kristian Karlsen er også spent.

– Jeg kan ikke forstå at det å forhandle om høyere lønning er sannsynlig når han tjener en milliard kroner brutto i året. Det spilles jo opp til et klimaks her. Han møter ikke opp på trening. Han har sagt at han ikke skal spille mer for Barcelona, så får vi se. Dette er jo et spill. Så får vi se hvem som gir seg først, sier Tor-Kristian Karlsen.

