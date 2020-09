DJ-stjerne funnet død

DJ Erick Morillo, mest kjent for hiten «I like to move it», er funnet død i Miami. Han ble bare 49 år gammel.

Den colombiansk-amerikanske DJ-en ble funnet død i Miami Beach, tirsdag morgen. Det skriver TMZ.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, og dødsfallet er under etterforskning.

Morillo har blitt kåret til «beste hus-DJ» tre ganger, og har også vunnet prisen for «beste internasjonale DJ» tre ganger, senest i 2009.

DJ-en er mest kjent for danselåten «I like to move it», som ble utgitt i 1994, da under artistnavnet Reel 2 Real.

Morrilo ble arrestert i Miami for et par uker siden, mistenkt for seksuelle overgrep av voldelig karakter. Etter planen skulle Morillo møte i retten førstkommende fredag.